عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقيقة ظهور متحور هيهي في الصين

حقيقة ظهور متحور
حقيقة ظهور متحور هيهي في الصين

رغم محاولات احتواء تفشي فيروس كورونا، إلا أن متحورات جديدة للوباء الذي أنهك العالم تظهر يوما بعد يوم آخرها متحور "هيهي" في الصين، فهل هو أخطر من سابقيه أم سيكون مجرد موجة عابرة؟

قالت تقارير إعلامية إن الصين رصدت ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يسمى "هيهي" نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة "خي لونج جيانج" بشرق شمال البلاد، مشيرة أن السلطات اعتبرته أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء، ما أدى إلى إغلاق مدينة هيهي الصينية بالكامل.

حقيقة ظهور متحور هيهي في الصين

رغم انتشار أنباء ظهور المتحور الجديد في الصين، كشفت منظمة الصحة العالمية أنها لا تعرف أي تحور جديد يدعى "هيهي".

وأكد عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في المنظمة أن هناك إشاعات تسري في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود هذا المتحور في الصين، مشيرا إلى أنه لا أدلة أو بيانات حتى الآن تثبت وجوده.

وأضاف في تصريحات لفضائية "العربية" أن هناك تسلسلا جديدا لمتحور دلتا، تحدد وجوده في 42 دولة عالمياً، حيث بدأ في المملكة المتحدة وانتشر في بلدان أخرى، مشيراً إلى أن هناك احتمالاً أن تظهر تحورات فرعية.

العالم يعاني.. سلاح جديد في يد الصين لهزيمة فيروس كورونا

660 مليون جرعة استهلاكًا سنويًا لـ لقاحات كورونا بالشرق الأوسط وأفريقيا

وأشار إلى أن هناك توقعات بظهور تحورات جديدة، لافتاً إلى ضرورة الاستعداد للأسوأ.

من جانبها، دعت السلطات في مدينة هيهي الصينية، السكان إلى تعليق التسوق وشراء المنتجات من المناطق المتضررة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسب ما ذكرته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، طالبت هيهي الواقعة في مقاطعة هيلونحجيانج شمال شرق الصين، المواطنين في المدينة بتعليق شراء المنتجات من المناطق المتضررة بعد أن ثبتت إصابة البضائع التي اشتراها سكان مدينة إرينهوت في منطقة منغوليا الداخلية، بفيروس كورونا.

وأبلغ 5 من سكان إرينهوت فريق عمل الوقاية من الأوبئة ومكافحته في المدينة مؤخرًا عن تلقيهم البضائع التي اشتروها من منغوليا والتي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وقال التقرير إنه من أجل منع العدوى المستوردة ووقف سلسلة انتقال كورونا من خلال البضائع، طلب فريق العمل المحلي للوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها في أحد مقاطعات هيهي من السكان المحليين التوقف عن شراء أي سلع من المناطق المتضررة بالوباء في الخارج.

وفي الوقت نفسه، يتعين على شركات الخدمات اللوجستية والبريد السريع إغلاق البضائع المرسلة بالبريد من الخارج في منطقة معينة على الفور وإبلاغ سلطة الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها في المقاطع.

كما شجعت المواطنين على الإشراف والإبلاغ عن البضائع المشتراة من المناطق المنكوبة بالوباء في الخارج.

وحسب السلطات الصينية فإذا كان المواطنون بحاجة إلى شراء سلع من الخارج، فعليهم إبلاغ مجتمعاتهم أو قراهم أو شركاتهم في الحال.

وأضافت أن أولئك الذين يفشلون في الإبلاغ ويتسببون في مخاطر انتقال فيروس كورونا أو عواقب وخيمة أخرى سيتم محاسبتهم وفقًا للقوانين.

ودعت الصين المواطنين الذين اشتروا بالفعل منتجات من الخارج عبر وكلاء الشراء بمطالبة الموردين بتقديم نتائج فحص كورونا، وحال عدم الحصول عليها يتم استرجاع السلع.

وعقب إجراءات صارمة للغاية استمرت نحو عامين كاملين، أعلنت السلطات الصحية في الصين عن عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في العديد من مقاطعات البلاد، خاصة إقليم هيبي القريب من العاصمة بكين.

يأتي ذلك قبل عدة أسابيع من استضافة الصين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المتوقع إجراؤها في أوائل العام المقبل.

وحذرت السلطات في الصين  من "تحدٍ خطير" يواجه البلاد في الشهور المقبلة، مع اكتشاف مزيد من الإصابات بالوباء الذي أنهك العالم.

الصين متحور هيهي كورونا تيتي اصابات كورونا بكين متحور جديد

موضوعات متعلقة

العالم يعاني.. سلاح جديد في يد الصين لهزيمة فيروس كورونا

هددت بعقوبات.. طلب عاجل من الصين للمواطنين في هيهي لاحتواء كورونا

ترشيحاتنا

نداء عاجل من إيران لـ السعودية بشأن موسم الحج

رسميًا.. إيدي هاو مديرًا فنيًا لـ نيوكاسل يونايتد

521 عربة وجرارا وقطارا.. تفاصيل 13 عقدا جديدا في السكة الحديد والمترو والنقل البحري

بـ سنجة وشوم .. المؤبد لـ 4 أشخاص قتلوا جارهم في الشرقية

العظماء ينتظرون القرار.. ترامب يكشف موقفه من الترشح في انتخابات 2024

أعرف موعد رحيل لجنة "حسين لبيب" عن إدارة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

حقيقة ظهور متحور هيهي في الصين

أنا رجل صعيدى| السبب الحقيقى لانفصال منة عرفة وزوجها

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

كنا عايزين نقلد الأفلام الإباحية.. لماذا قتل طفلان الرضيعة ندى بعد فشلهما في اغتصابها؟

فيديو

عبر طائرة عسكرية| مصر ترسل مساعدات غذائية لجنوب السودان

أحدهما 8 سنوات.. طفلان يقتلان رضيعة في سوهاج بعد فشلهما في اغتصابها

بسبب فنان.. لماذا رفض المغاربة قدوم محمد رمضان إلى المغرب؟!

زغلول معلول وكعب متحني.. تعليقات وضعت مدحت شلبي في أزمة.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ