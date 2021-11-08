رغم محاولات احتواء تفشي فيروس كورونا، إلا أن متحورات جديدة للوباء الذي أنهك العالم تظهر يوما بعد يوم آخرها متحور "هيهي" في الصين، فهل هو أخطر من سابقيه أم سيكون مجرد موجة عابرة؟

قالت تقارير إعلامية إن الصين رصدت ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يسمى "هيهي" نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها بمقاطعة "خي لونج جيانج" بشرق شمال البلاد، مشيرة أن السلطات اعتبرته أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء، ما أدى إلى إغلاق مدينة هيهي الصينية بالكامل.

حقيقة ظهور متحور هيهي في الصين

رغم انتشار أنباء ظهور المتحور الجديد في الصين، كشفت منظمة الصحة العالمية أنها لا تعرف أي تحور جديد يدعى "هيهي".

وأكد عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط في المنظمة أن هناك إشاعات تسري في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود هذا المتحور في الصين، مشيرا إلى أنه لا أدلة أو بيانات حتى الآن تثبت وجوده.

وأضاف في تصريحات لفضائية "العربية" أن هناك تسلسلا جديدا لمتحور دلتا، تحدد وجوده في 42 دولة عالمياً، حيث بدأ في المملكة المتحدة وانتشر في بلدان أخرى، مشيراً إلى أن هناك احتمالاً أن تظهر تحورات فرعية.

وأشار إلى أن هناك توقعات بظهور تحورات جديدة، لافتاً إلى ضرورة الاستعداد للأسوأ.

من جانبها، دعت السلطات في مدينة هيهي الصينية، السكان إلى تعليق التسوق وشراء المنتجات من المناطق المتضررة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسب ما ذكرته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، طالبت هيهي الواقعة في مقاطعة هيلونحجيانج شمال شرق الصين، المواطنين في المدينة بتعليق شراء المنتجات من المناطق المتضررة بعد أن ثبتت إصابة البضائع التي اشتراها سكان مدينة إرينهوت في منطقة منغوليا الداخلية، بفيروس كورونا.

وأبلغ 5 من سكان إرينهوت فريق عمل الوقاية من الأوبئة ومكافحته في المدينة مؤخرًا عن تلقيهم البضائع التي اشتروها من منغوليا والتي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وقال التقرير إنه من أجل منع العدوى المستوردة ووقف سلسلة انتقال كورونا من خلال البضائع، طلب فريق العمل المحلي للوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها في أحد مقاطعات هيهي من السكان المحليين التوقف عن شراء أي سلع من المناطق المتضررة بالوباء في الخارج.

وفي الوقت نفسه، يتعين على شركات الخدمات اللوجستية والبريد السريع إغلاق البضائع المرسلة بالبريد من الخارج في منطقة معينة على الفور وإبلاغ سلطة الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها في المقاطع.

كما شجعت المواطنين على الإشراف والإبلاغ عن البضائع المشتراة من المناطق المنكوبة بالوباء في الخارج.

وحسب السلطات الصينية فإذا كان المواطنون بحاجة إلى شراء سلع من الخارج، فعليهم إبلاغ مجتمعاتهم أو قراهم أو شركاتهم في الحال.

وأضافت أن أولئك الذين يفشلون في الإبلاغ ويتسببون في مخاطر انتقال فيروس كورونا أو عواقب وخيمة أخرى سيتم محاسبتهم وفقًا للقوانين.

ودعت الصين المواطنين الذين اشتروا بالفعل منتجات من الخارج عبر وكلاء الشراء بمطالبة الموردين بتقديم نتائج فحص كورونا، وحال عدم الحصول عليها يتم استرجاع السلع.

وعقب إجراءات صارمة للغاية استمرت نحو عامين كاملين، أعلنت السلطات الصحية في الصين عن عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، في العديد من مقاطعات البلاد، خاصة إقليم هيبي القريب من العاصمة بكين.

يأتي ذلك قبل عدة أسابيع من استضافة الصين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المتوقع إجراؤها في أوائل العام المقبل.

وحذرت السلطات في الصين من "تحدٍ خطير" يواجه البلاد في الشهور المقبلة، مع اكتشاف مزيد من الإصابات بالوباء الذي أنهك العالم.