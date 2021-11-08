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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"طلاب من أجل مصر" يشيدون بحسن استقبال وتنظيم جامعة القاهرة للملتقى الأول للمبادرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أشادت وفود طلاب الجامعات المصرية المشاركة ضمن مبادرة “طلاب من أجل مصر”، بحسن الاستقبال والتنظيم لفعاليات الملتقى الأول للمبادرة والذي استضافته جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وأقيم خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر تحت شعار "معًا بالعلم والعمل".

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ووجهت الوفود الطلابية المشاركة، الشكر للمنظمين ولجامعة القاهرة وقياداتها لحرصها على استقبالهم وتوفير الراحة لهم خلال فترة إقامتهم بالمدن الجامعية والاستعدادات الكبيرة التي كانت في استقبالهم منذ اليوم الأول لفعاليات الملتقى.

 

كما أبدى الطلاب المشاركون إعجابهم ببرنامج الملتقى وتنوعه بين المحاضرات المباشرة، واللقاءات المفتوحة مع عدد من الرموز الرياضية وزيارة الأماكن الأثرية وحضور الحفلات الفنية بالإضافة إلى ورش العمل.

 

جدير بالذكر أن فعاليات ملتقى طلاب من أجل مصر، تهدف إلى الانفتاح وتبادل الرؤى بين طلاب الجامعات المصرية والتعرف على الثقافات المختلفة واكتساب مهارات جديدة وفتح المسارات أمام الطلاب وتذليل العقبات من أجل مستقبل أفضل لهم ولمصر.

 

وتعد مبادرة من أجل مصر، أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوى متطور يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعاله في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.

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