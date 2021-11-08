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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يلتقي بلينكن قُبيل افتتاح فعاليات الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا |صور

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري يلتقي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن

التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم "الاثنين"، بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، قُبيل افتتاح فعاليات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وذلك لتناول مجمل علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

وتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، المقرر له يومي 8 و9 نوفمبر الجاري.

 

ومن المقرر أن يتضمن الحوار الاستراتيجي جميع أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل وتعزيزها خلال الفترة المقبلة، على ضوء العلاقات القوية بين البلدين.

 

ويتناول الحوار أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأميركي بشأن أبرز ملفات التعاون والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال وجوده في واشنطن، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن وعددا من مسئولي الإدارة الأمريكية.

 

كما سيلتقي الوزير شكري مع مجموعة من أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر الأميركية.

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