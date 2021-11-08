ختام فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بفرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف

اختتمت فعاليات تدريب العاملين بفرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف على السلامة والصحة المهنية، لتطوير مهارات وقدرات العاملين فى جميع التخصصات، في إطار الخطة التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور محمد يحي إسماعيل مدير الفرع ،أن البرنامج التدريبي"الذي استمر على مدار 4 أيام" شارك في 17 متدرباَ من من مختلف التخصصات من أطباء وصيادلة ومهندسين وتمريض وإداريين.

وتضمن التدريب على موضوعات ومجالات : المخاطر الفيزيائية والبيولوجية وطرق الوقاية ، الحرائق أسبابها والمكافحة وخطط الطوارئ.

أهداف السلامة والأجهزة الوظيفية واللجان، تحليل الإصابات والحوادث والإحصائيات، المخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها ، التأمينات وتقدير نسب العجز الطبي،، الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع المصابين ، وقد حاضر في التدريب :الدكتور إبراهيم الظافر عميد الجامعة العمالية: الكيميائية : نهى سيد، المهندسة منى عطوان ، المهندسة رحاب عويس ، المهندس محمد على ، الكيمائى مصطفى حسين.

جدير بالذكر أنه أشرف على تنفيذ التدريب الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية وتنظيم إدارة التدريب بالفرع بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بقاعة التدريب بالمستشفى وذلك بالتنسيق مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بحضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، والدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى.

