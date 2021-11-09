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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فيديو جراف.. إيقاف نهائي.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل

هاني شاكر وحسن شاكوش
هاني شاكر وحسن شاكوش

 

صرح نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر بانتهاء مسيرة مطرب المهرجان حسن شاكوش نهائيا إثر الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي. 

وقال الفنان هانى شاكر من خلال برنامج ET بالعربى :" بناقص حسن شاكوش الوسط الفنى لا يحتاج لهذه النوعية العجيبة التى نراها فى الفى فى الفترة الأخيرة ". 

وتابع هانى شاكر :" المثل اللى قاله حسن شاكوش مثل حقيقى لكن لا يقال على المسرح وسط الجماهير وحسن قصد الإهانة وده غير مقبول ".

وأگد  علاء عامر المستشار القانوني لـ نقابة الموسيقيين ، أن قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء بسبب الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وإساءته للإيقاعيين، نهائي ولا رجعة فيه، وغير مطروح للنقاش"، مؤكداً: "قصته انتهت خلاص". 

وأضاف علاء عامر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": “حسن  شاكوش لم يحترم خشبة المسرح أو الجمهور”، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتجاهله وعدم تسليط الضوء عليه أو متابعة أخباره.

وأوضح المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، أنه بصدد إرسال خطابات إلى نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام وإلى جميع الجهات المسئولة بشأن عدم التعامل مع مؤدي المهرجانات.

يذكر أن أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاجرة نشبت بينهما مؤخرًا خلال حفلة جمعتهما في منطقة الساحل الشمالي.

وأكد علاء عامر المستشار القانوني لـ نقابة الموسيقيين، أن قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء بسبب الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وإساءته للإيقاعيين، نهائي ولا رجعة فيه، وغير مطروح للنقاش"، مؤكداً: "قصته انتهت خلاص". 


ولمتابعة المزيد حول خناقة شاكوش ورضا البحراوي .. تابع الفيديو جراف التالي:

حسن شاكوش علاء عامر المستشار القانوني لـ نقابة الموسيقيين المطرب الشعبي رضا البحراوي الفنان هاني شاكر

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