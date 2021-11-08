ليبيا.. الدبيبة يهدد بالطعن في قانون الانتخابات الرئاسية

قالت وكالة "نوفا" الإيطالية إن أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، وجه رسالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، يهدد فيها بالطعن في قانون الانتخابات الرئاسية.

ونقلت الوكالة عن مصادر في الحكومة الليبية أن الدبيبة أوضح في رسالته أنه تلقى مذكرة موقعة من 57 نائبًا تطالب بتعديل المادة 12 المثيرة للجدل من القانون الانتخابي، الذي اعتمده رئيس البرلمان عقيلة صالح في سبتمبر الماضي.

وتنص المادة 12 على تخلي المترشح عن أي منصب يشغله لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، وهو ما دفع الدبيبة إلى التلويح باللجوء إلى المحاكم الليبية المختصة معتبرا المادة 12 تمييزية ومنتهكة لمبدأ تكافؤ الفرص.

ويوم أمس الأحد، قالت وكالة "رويترز" نقلا عن مسئول كبير في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، يعتزم الترشح للرئاسة.

وذكرت تقارير أن عبد الحميد الدبيبة يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن ظهر اسمه مؤخرا في استطلاعات الرأي متقدما على جميع المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وفي وقت سابق، قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سوف يبدأ من الاثنين 8 نوفمبر، وينتهي في 22 من الشهر نفسه، بالنسبة للرئاسة، فيما ينتهي تلقي طلبات الترشح للبرلمان في 7 ديسمبر المقبل.