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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني:قرار حماية المستهلك بشأن ضوابط الإعلان عن السيارات يحمي المواطن من التضليل

ضوابط الإعلان عن
ضوابط الإعلان عن السيارات

قال النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن قرار جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية،  بشأن الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة  "الأوفر برايس " ، يهدف بشكل كامل إلى حماية المواطن من الغش وجشع التجار، من خلال زيادة الاسعار المبالغ فيها.

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ونوه كدواني خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" بأن هذه القرارات ستلزم البائعين والوكلاء وأصحاب المعارض بوضع السعر المعلن عن بيع السيارة، وذلك باللغة العربية او بأي لغة  أخرى، إضافة إلى المواصفات القياسية ونوع السيارة والموديلات والكماليات التابعة لها.

وتابع عضو دفاع النواب أن هذه السيارات التي تعرض في المعارض يتم التعامل معها على أنها سلعة من السلع، الأمر الذي يعني تدوين الأسعار عليها شاملة قيمة الضريبة، حتى لا يكون هناك تفاوت في سعر السلعة من مكان لآخر.

ونوه النائب يحيي كدواني بأن القرار من شأنه منع زيادة الأسعار عن الأسعار المحددة والمعلن عنها للمستهلك، وذلك عن طريق الملصقات الموضوعة على السيارة. 
 

ونشرت الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك قرار جهاز حماية المستهلك بالجريدة الرسمية،  بشأن الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة  " الأوفر برايس " .

(المادة الأولي )
- إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخري.


- على أن يتضمن الإعلان "سعر السيارة شاملاً للضريبة" ومواصفاتها  موضحا به الآتي (النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات ) علي أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار ، وأن يكون السعر  المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه .


- مخالفة قرار جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلي 2 مليون جنيه أو مِثلي قيمة المنتج محل المخالفة .

 

(المادة الثانية )
- يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2021 .

**مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة :


- يتم وضع الملصق علي كافة السيارات المعروضة للبيع (جديد ومستعمل ).
- نوع المطبوعة(ملصق ملون )
- مقاس الملصق A4
- يتم تثبيت الملصق علي الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة .
- يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار .
يتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق (حجم السعر - المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك - لوجو السيارة - المواصفات ..........إلخ)
- يتم الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم .
- يتم الالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة. 
- يتم ذكر (يوجد / لا يوجد ) أمام العناصر التي تستلزم ذلك بالمواصفات  .
- يجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخري مع عدم الإخلال بالنسب .

الجريدة الرسمية مجلس النواب أسعار السيارات حماية المستهلك لجنه الدفاع والامن القومى

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