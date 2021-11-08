ياسمينا العلواني: أحسن حاجة عندي لسة ماطلعتش وإمكانياتي بتزيد

حلت الفنانة ياسمينا العلواني ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة وتم تكريمهاا، عن أعمالها الغنائية، وتطرقت خلالها للرد على عدة تساؤلات شغلت أذهان محبيها ومتابعيها في الفترة الأخيرة.

قالت ياسمينا العلواني ، إن تجربة مشاركتها في برنامج المواهب آرب جوت تالنت، كانت صعبة جدا لأنها شاركت في سن صغير، مشيرة إلى أنها تعلمت من سلبيات وايجابيات هذه التجربة.

وأضافت ياسمينا العلواني، أنها تعلمت المسئولية في شكلها وكلامها والتدريب على الصوت، مشيرة إلى أنها وضعت في مشاكل كبيرة جعلتها تفكر بشكل أزيد عن اللازم، مثل التعاقدات مع شركات الإنتاج والتوزيع، وكانت تستعين بوالدها وهي في سن صغيرة وكان والدها يحرص على إطلاعها على العقود قبل التوقيع عليها.

وأوضحت ياسمينا العلواني أنها تعرضت لضغوطات خلال فترة المشاركة وهي في سن صغيرة، إضافة إلى التعرض للاجهاد في أول يوم بعد الوصول إلى المطار والتوجه للبرنامج مباشرة وانتظار دورها، معلقة: «انا غنيت بعد طاقة رهيبة راحت».

وتابعت ياسمينا العلواني، أنها في الفاينل من البرنامج كانت واثقة من الفوز بالباز الذهبي، قائلة: «كنت عارفة لأني واثقة في اللي بقدمه، مع العلم ان احسن حاجة عندي لسة ما طلعتش وانا إمكانياتي مع الوقت بتزيد»، مؤكدة أن دعم الجمهور من مرحلة اختبار الاداء حتى النهاية كان يزيد من ثقتها في الفوز قبل الفاينل.

وأوضحت ياسمينا العلواني أنها لن تتراجع عن المشاركة في البرنامج حتى لو عاد بها الزمن، لكن سوف تغير من بعض القرارات التي اتخذتها بعد هذه المرحلة.

ياسمينا العلواني في ضيافة صدى البلد

وتطرقت الفنانة ياسمينا العلواني، خلال ندوتها بموقع صدى البلد الإخباري، إلى رحلة معاناتها مع فيروس كورونا المستجد، والإصابة به والشفاء منه قبل أيام، كما تطرقت إلى الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بعدما نشرت صورتها بـ الحجاب.

كما كشفت ياسمينا العلواني، تفاصيل أعمالها الفنية المُقبلة، وتحضيراتها، وسبب غيابها الفترة الماضية، وبدايتها الفنية وانطلاقها من برنامج آرب جوت تالنت؛ وسيقوم صدى البلد بنشر فيديوهات الندوة تباعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المُقبلة.

أحدث أعمال ياسمينا العلواني

وكان احدث أعمال المطربة ياسمينا العلواني، هو كليب "ايه اللي فيها مش فيا"، الذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه.

ألبوم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، الأخير، بلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 مليون، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «ايه اللي فيها مش فيا»، في الترتيب الأول من حيث نسب المشاهدة، إذ حصدت مليونا و277 ألف مشاهدة، بينما جاءت أغنية "من كام سنة" في المركز الثاني برصيد 146 ألف مشاهدة، و"بعد ما طنت ليك" ثالثًا، برصيد 138 ألف مشاهدة، حتى الآن.

ويضم الألبوم 10 أغنيات، من إنتاج شركة "إيه إم" للإنتاج الفني، وتوزيع شركة "أربو بلس"، هذا وسيتم طرح أغاني الألبوم على قناة ياسمينا علواني، على اليوتيوب، وكذلك على كافة المواقع الغنائية المعروفة.

يذكر أن شهرة ياسمينا علواني ذاعت، بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 50 مليون مشاهدة على "يوتيوب".