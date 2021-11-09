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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أول تعليق من حسن شاكوش بعد منع نقابة الموسيقيين له من الغناء | فيديو

حسن شاكوش
حسن شاكوش

قال حسن شاكوش مغني المهرجانات، إنني لآخر لحظة أحترم قرار نقابة الموسيقيين، مؤكدا أن الفن الذي أقدمه هو عملي الوحيد ولا أعمل أي شيء آخر.

 

وأضاف حسن شاكوش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن المشكلة الوحيدة التي تمت كانت بيني وبين رضا البحراوي، ولكن على الرغم من ذلك أؤدي حفلات خارج مصر.

 

ملتزم حتى الآن بالحفلات التي أقدمها خارج مصر

 

وتابع حسن شاكوش، إنني ملتزم حتى الآن بالحفلات التي أقدمها خارج مصر، وأركز عليها، مؤكدا أنني أحاول الاتصال بأكثر من قيادة داخل نقابة الموسيقيين، ولكن ليس لديهم المعلومات الكافية عن أي قرار يتم اتخاذه.

 

واختتم مغني المهرجانات حسن شاكوش حديثه: أنا عايز أرجع أشتغل في بلدي، ومينفعش أقدم أغاني خارج مصر وأن موقوف جوة البلد.

 

المهرجانات الفنان حسن شاكوش نقابة الموسيقيين قرار إيقاف الموسيقيين

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