وزارة الإسكان تكشف آخر ما تم في تطوير سور مجرى العيون..فيديو

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان ، إن تطوير سور مجري العيون ينقسم إلي مرحلتين الأولي تطوير عمارات سكنية يصل عددها ألي 79 عمارة ، والجزيء الثاني عبارة عن مركز ثقافي سياحي تضم معرض مطاعم تراثية وبزارات ومسرح وسينماء .

وأضاف عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، انه مع انتهاء شهر ديسمبر سنكون انتهينا من الأعمال الخرسانية الخاصة بمشروع عمارات سور مجري العيون ، مؤكدا انه مع نهاية هذا العام سنكن انتهينا من جزئ كبير في المشروع .

وأوضح عبد الخالق ، أن مشروع تطوير سور مجري العيون يشمل وحدات إسكان متوسط .