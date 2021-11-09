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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الجحش الذكي.. شحات يزود حماره بتقنية الدفع السريع الإلكترونية لسحب الأموال|فيديو

حمار
حمار

لقد ولت الأيام التي اعتاد الناس فيها الاحتفاظ بـ عشرات الآلاف من النقود "تحت البلاطة"، فالتكنولوجيا الرقمية جعلت الناس أكثر تمدنًا وتحضرًا، حتى الشحاذين في الهند.

 

في وقتنا الحالي، لم تستحوذ المعاملات الرقمية السهلة على ساحة الدفع للشركات الكبيرة في المدن فحسب، بل أصبحت أيضًا شائعة بين رواد الأعمال الصغار والباعة الجائلين بل و"الشحاذين" في الهند.

 

سلط أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويدعى ماهيندرا الضوء على هذه الحقيقة من خلال مقطع فيديو يظهر أحد الشحاذين في الشارع مع "بوق" للعزف وحمار مزود بـ رمز استجابة سريعة UPI على جبهته لتلقي الأموال.

 

في مقطع فيديو غريب يظهر تطور الحمير في الهند وأساليب التسول الرقمية، فقد قام متسول بتزويد حماره بـ رمز استجابة سريعة على جبهته حتى يتمكن الناس من الدفع له باستخدام هواتفهم.

 

في المقطع القصير يظهر المتسول وهو يعزف باستخدام "البوق" بينما يرافقه حمار يرتدي الساري الهندي الملون، زين بـ أزهار مربوطة حول قرونه وحوافره لكنه يمتلك QR كود UPI.

وبينما يعزف الرجل على الآلة، يقوم أحد سكان المنازل الذين يطرق أبوابهم بالتقاط الكود على الحمار بهواتفهم لإجراء الدفع.

 

وكتب ماهيندا على الفيديو معلقا: "هل تحتاج إلى المزيد من الأدلة على التحول الواسع في المدفوعات الرقمية بالهند؟!".

 

يغطي الفيديو في الواقع طقوس جانجيردولو، وهي تقليد عمره قرون يشارك فيه رجال من مجتمع قبلي معين في تيلانجانا وأندرا براديش وتاميل نادو.

 

خلال الطقوس، يزور الرجال منازل الناس بالثيران المزخرفة لأداء الحيل، في المقابل، يقدم الناس تبرعات على شكل أموال أو صدقات.

 

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