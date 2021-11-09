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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام يكن: يجب إعطاء الفرصة لـ كيروش في اختيار قائمة منتخب مصر

هشام يكن
هشام يكن

قال هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني له الحرية فى اختيار قائمة الفراعنة خلال الفترة الحالية.

وأضاف هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" لابد من إعطاء الفرصة الي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من أجل اختيار قائمة الفريق المناسبة".

في سياق أخر ، أكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه سيترشح فى انتخابات القلعة البيضاء القادمة من أجل خدمة النادي.

وأوضح هشام يكن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" سأخوض انتخابات نادي الزمالك القادمة".

واختتم تصريحاته:" سنعيد الرموز للنادي مرة أخري وتجميعهم لخدمة الكيان".

هشام يكن الزمالك منتخب مصر مصر نادي الزمالك

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