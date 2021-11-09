حسين الشحات يعلن المنافسة مع بيرسي تاو

أكد حسين الشحات نجم النادي الأهلى، أنه مستعد للمنافسة مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو قائلا: "بيرسي تاو أشعل المنافسة على مركز الجناح في الأهلي، لكنى مستعد للمنافسة والتحدي، وهنشوف مين ممكن يكمل لنهاية الموسم".

وتابع الشحات في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائيبة Etc: "بيرسي لاعب مميز للغاية وأكثر شخص تسعدنى أهدافه ومهاراته هو وميكيسيوني، لأن المنافسة والصفقات الجديدة وتألقها يصب في صالح الفريق".

وواصل الشحات: "موسيمانى يحدد أهدافه، وهو المسئول الأول عن اختياراته، ومنافستي مع بيرسي تاو لا تعنى أن أكره الخير لزميلي".

وعن المنتخب وابتعاده في الفترة الأخيرة قال إن الجهاز الفني للمنتخب تحدث معه في الفترة الماضية وطالبوه ببذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة".