عايشة وبتتنفس.. ابنة الفنانة نادية شكري تكشف تفاصيل حالتها

نفت رشا سامي العدل ما تردد خلال الساعات الماضية عن وفاة والدتها الفنانة نادية شكري أو تعرضها لأزمة صحية كبرى.

وقالت ابنة الفنان نادية شكري إن والدتها "عايشة وبتتنفس" وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي رعاية أفضل لحالتها فقط، عبر حسابها على موقع فيسبوك.

جاء ذلك ردا على شائعات وفاة الفنانة نادية شكري، وفي نداء من ابنتها رشا سامي العدل إلى الصحافة لوقف تداول الأخبار المغلوطة.

تصريحات ابنة نادية شكري

أعلنت رشا سامي العدل، ابنة الفنانة نادية شكري، تدهور حالتها الصحية حيث كتبت صباح أمس، من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك” الآتي:

في طريقنا للمستشفي ارجو الدعاء ل أمي فهي بأشد الحاجة له و لعل دعوة بظهر الغيب تصيب و يتقبلها الله عز و جل".

وتابعت قائلة: “اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها”.

كما أضافت: “يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين”.

واختمتت منشورها: “اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك ..اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها”.