عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عايشة وبتتنفس.. ابنة الفنانة نادية شكري تكشف تفاصيل حالتها

نادية شكري
نادية شكري

نفت رشا سامي العدل ما تردد خلال الساعات الماضية عن وفاة والدتها الفنانة نادية شكري أو تعرضها لأزمة صحية كبرى. 

 

وقالت ابنة الفنان نادية شكري إن والدتها "عايشة وبتتنفس" وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي رعاية أفضل لحالتها فقط، عبر حسابها على موقع فيسبوك.

 

جاء ذلك ردا على شائعات وفاة الفنانة نادية شكري، وفي نداء من ابنتها رشا سامي العدل إلى الصحافة لوقف تداول الأخبار المغلوطة.

 

تصريحات ابنة نادية شكري

أعلنت رشا سامي العدل، ابنة الفنانة نادية شكري، تدهور حالتها الصحية حيث كتبت صباح أمس، من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك” الآتي:

في طريقنا للمستشفي ارجو الدعاء ل أمي فهي بأشد الحاجة له و لعل دعوة بظهر الغيب تصيب و يتقبلها الله عز و جل".

وتابعت قائلة: “اللهم اشفِ أُمي شفاءً ليس بعدهُ سقما أبدًا، اللهم خذ بيدِها، اللهمَّ احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذى لا يُرام واحفظها بعزك الذي لا يُضام، واكلأها في الليل وفي النهارِ، وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها”.

كما أضافت: “يا كاشف الهَمّ يا مُفرج الكَرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهمّ ألبسها ثوب الصحةِ والعافيّة عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين”.

واختمتت منشورها: “اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهمَّ لا تجعل لها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها، اللهمَّ ولا تجعل لها حاجةً عند أحد غيرك ..اللهم اجعل عافيتك تسري بجسد أمي، اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمرًا، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها واجعل سعادتها كظلها ترافقها”.

نادية شكرى حالة نادية شكري ابنة نادية شكري رشا سامى العدل سامي العدل

ترشيحاتنا

أضرار الإكثار من الكاجو في أثناء الحمل

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 نوقمبر في محافظات مصر

حكم تأخير العقيقة حتى سن البلوغ.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا اليومية

تفحيط بالدبابة من جندي عراقي في شوارع بغداد.. وعقوبات صارمة بانتظاره | فيديو

المصري الحاصل على جائزة العويس الثقافية.. محطات في حياة المفكر أحمد زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

نقل الفنان أحمد خليل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

متمنية سرعة الشفاء للمصابين.. مصر تقدم التعازي للنيجر فى وفاة عشرات الأطفال

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم مساوئه.. TikTok ينقذ فتاة مخطوفة بفضل إشارة يد شهيرة

طفل ينقذ شقيقه من بين فكي تمساح كاد يلتهمه

الجحش الذكي.. شحات يزود حماره بتقنية الدفع السريع الإلكترونية لسحب الأموال|فيديو

مروان خوري وفايا يونان يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية

فيديو

ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج

فيديو جراف.. إيقاف نهائي.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل

سرقة ونصب.. القبض على هارب من 1162 حكما وغرامة بالملايين

فيديو جراف.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل الشمالي

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ