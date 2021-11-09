العراق.. أمطار وارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأجواء الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت تساقط أمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وكانت أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، مقتل إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا في منطقة الطارمية بشمال العاصمة العراقية.

ووفقا لشبكة "دجلة" العراقية، أوضح إعلام القيادة في بيان أن العملية جاءت بعد رصد المسلح ومتابعة تحركاته، مشيرا إلى أنه تم تفكيك الحزام الناسف.

وأكد إعلام القيادة في البيان، أن "قوة مشتركة من استخبارات لواء (59) فرقة المشاة السادسة ومفرزة من الأمن الوطني (مكتب شمالي بغداد) وفوج الحشد الشعبي (الطارمية) بإمرة العقيد الركن آمر اللواء، تمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزاناً ناسفاً شمالي بغداد".