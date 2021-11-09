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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"كيف تكون أستاذا ناجحًا؟" محاضرة لرئيس جامعة الأزهر الاثنين المقبل

كيف تكون أستاذا ناجحًا؟
"كيف تكون أستاذا ناجحًا؟" محاضرة لرئيس جامعة الأزهر الاثنين

 تنظم جامعة الأزهر محاضرة تحت عنوان: «كيف تكون أستاذًا ناجحًا؟»، يحاضر فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، أستاذ اللغويات بكلية اللغة العربية بالقاهرة، رئيس جامعة الأزهر، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق ١٥ من نوفمبر ٢٠٢١م في تمام التاسعة صباحًا.

 

 وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن المحاضرة ستعقد في المدرج الكبير بكلية التربية بنين بمدينة نصر، وشدد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر على ضرورة التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ حرصًا على سلامة الجميع.

 

يذكر أن الأسبوع الماضي شهد افتتاح الدورة التنشيطية في مجال كرة القدم بين كليات الجامعة بمبنى الملاعب أمام كلية الطب، واليوم نفتتح الدورة التنشيطية في مجال رياضة تنس الطاولة، والأسبوع قبل الماضي تم أيضًا افتتاح بطولة تنس الطاولة في كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة جنبًا إلى جنب مع احتفال الكلية باستقبال الدفعة الجديدة، وأيضًا بالأمس القريب افتتحنا دورة تدريبية لطلاب كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة بالتعاون مع المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، واليوم نفتتح الدورة الثانية لطلاب كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى ذلك هناك دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال، والتحول الرقمي، بجانب دورات تدريبية تنظمها الجامعة للاهتمام وتنمية المواهب لدى طلاب وطالبات الجامعة في مختلف المجالات، بجانب تدشين الجامعة لعدد من معارض الكتاب بفرع جامعة الأزهر بالقاهرة وأسيوط وطنطا، إضافة إلى احتفالية كبرى نظمتها الجامعة للاحتفال بالذكرى ال 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أعقبها احتفالية أخرى نظمها طلاب الجامعة وطالباتها للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. 

 

كل هذه الجهود يقوم عليها طلاب وطالبات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وحث رئيس الجامعة الطلاب والطالبات على الحرص على الاشتراك في جميع هذه الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة، والتي تعكس وتؤكد على الاهتمام بالشباب فهم عماد هذه الأمة.

جامعة الأزهر ر محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر محاضرة تحت عنوان كيف تكون أستاذ ا ناجح ا

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