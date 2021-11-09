السلامونى: إنشاء "التموين" صومعة لتخزين 100 ألف طن من الحبوب في بورسعيد طفرة كبيرة

أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن التوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين الأقماح، ضمن المشروع القومي للصوامع بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ساهم في الحفاظ على سلامة وتخزين الأقماح، في ظل نجاح وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى في تأمين مخزون استراتيجي للأقماح يتجاوز الـ5 أشهر.



وأضاف عبد الغفار السلامونى ،أن المشروع القومي للصوامع الذي تنفذه الدولة زاد من السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لـ3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية،‪ ‬ حيث نستهدف زيادة الاستثمارات في إنشاء الصوامع الحديثة وفقا للمواصفات العالمية خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة السعة التخزينية للأقماح، وذلك فى إطار حرص الدولة علي تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في قطاع الصوامع ،مؤكدا أن ما تشهده البلاد حاليا من التوسع في الصوامع الحديثة وكذلك أيضا العمل على انشاء الصوامع الحقلية بسعات تخزينية مختلفة يؤكد بأن الدولة على الطريق الصحيح في إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية وكذلك تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .



وأشار السلامونى الى أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر.

كما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت مؤخرا حجر الأساس لإنشاء صومعة جديدة بسعة تخزينية تصل لـ100 ألف طن بميناء غرب بورسعيد سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي من الأقماح بالصوامع الحديثة المتطورة .