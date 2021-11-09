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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الطرق الصوفية تعلن انتهاء أزمتها مع وزير الأوقاف بشأن صناديق النذور

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية هيئة لها شخصية معنوية ومستقلة، وأغراضها دينية وروحية واجتماعية، موضحًا أن تلك الهيئة تلتزم في كل الأنشطة الخاصة بها بالكتاب والسنة وأموالها عامة.

 

وأشار القصبي، إلى أنه أجرى اتصالا تليفونيا مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، عقب الإعلان عن قرار رفع صناديق التبرعات والنذور من المساجد، وأكد له أنه لا مساس إطلاقا بصناديق النذور الخاصة بالصوفيين وأهل البيت والأضرحة.

 

وأوضح أن صناديق النذور الخاصة بالمسجد الصوفية موجودة منذ إنشاء تلك المساجد، وعدد هذه المساجد قد تتجاوز الـ200، مطمئنا محبي مساجد الطرق الصوفية: «صناديق النذور كما هي وأي مسجد سيتم رفع الصندوق منه سنخطر الوزارة بأن المسجد تابع للصوفية وسيتم إعادته».

 

وتابع: «30 مليون جنيه سنويا حجم أموال التبرعات بصناديق النذور بمساجد الطرق الصوفية، والمشيخة العامة للطرف الصوفية عليها التزامات مالية تجاه الأضرحة والمساجد غير الخاضعة لوزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى ينفق ويشرف على الأضرحة والمساجد غير التابعة للأوقاف».


وتابع:  30 مليون سنويا يخص التصوف، و10 في المائة منها ذهبت قبل إغلاق المساجد أما أثناء الإغلاق الحصيلة أقرب للصفر.

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الطرق الصوفية تعلن انتهاء أزمتها مع وزير الأوقاف بشأن صناديق النذور

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