تحصين 181 ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة.. وضبط مبيدات فاسدة بالمنوفية.. انفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٤ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢ وحتى ٨ نوفمبر الجاري الجاري.



وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 855 كجم لحوم ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر وتم تحرير 12 محاضر بالمخالفات، كما تم تحصين 3304 راس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الماشية والطاعون كما تم تحصين 181 راس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة ارشادية خول المعاملات الخاصة بمحصول القمح، وتوعية المزارعين بتسوية الارض بالليزر قبل عمليات الزراعة، كما البدء في زراعة حقل ارشادي بمحصول الطماطم بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية.

وشنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية حملات للرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم ضبط حوالى 4 طن من المبيدات والمخصبات المنتهية الصلاحية والغير مسجله بوزارة الزراعة،.

وأعلنت استمرار حملات التصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية حيث تم ازالة 5 حالات تعدى على الأراضي الزراعية، كما تم عقد عدد (35) ندوة بجميع مراكز المحافظة تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الاعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتبطين المساقى، كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية قافلة بيطرية مجانية بقرية القصبي شرق بمركز الحسينية حيث قامت القافلة بفحص وعلاج 92 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و 76 رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 57 رأس ماشـية كما تم تجريع 338 رأس ماشية و أغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 374 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية، كما تم المرور على ( 4 ) مراكز لبيع الأدوية البيطرية واسفرت الحملة التفتيشية عن تحرير 3 محاضر مخالفة وضـبط 460 عبوة ( مجهول المصدر - منتهي الصلاحية ) و3000 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظ الدقهلية اجتماعا لمديري الادارات الزراعية بالمراكز ورؤساء اقسام حماية الأراضي مراكز لمتابعة حصر التعديات على الارض الزراعية ومواقفها من اجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأعلنت مديرية الزراعة بالنوبارية استمرار حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة حالات تعدي على الأرض الزراعية بمناطق غرب النوبارية وشمال التحرير، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة حيث قام بتفقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية واطمأن على سير العمل بمنظومة دعم المزارع لضمان تنفيذ مهام الحيازة الالكترونية بالدقة والسرعة المطلوبة، كما عقد اجتماعا لمتابعة ما تم في منظومة كارت الفلاح الذكي.

وقامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية ممثلة في اطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بشن حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 106 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي و تم عمل 3 محاضر بالمخالفات، كما قامت بالكشف على 203 الف و 313 دواجن بالإضافة الى إلى تحصين 7 مليون طائر في المزارع، ونحو 50 ألف طائر تربية، وتحصين عدد 145888 أبقار وجاموس واغنام وماعز منذ اول يناير وحتى الان، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد باستلام وتوزيع تقاوي الحقول الإرشادية لمحصول الشعير للموسم الزراعي الجديد لعدد ٦ حقول ارشادية، كما تم عقد اجتماع لمديري الإدارات لمناقشة الاستعدادات التي تقوم بها مديرية الزراعة للموسم الشتوي من توفير كافة مستلزمات الإنتاج من التقاوي والأسمدة والمبيدات بالجمعيات الزراعية بورسعيد مع الالتزام بضوابط الصرف للأسمدة.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط بالمرور على زراعات الفراولة القائمة على نظم الري الحديث، والمحمل عليها ثوم، كما تم التأكيد على استمرار الجهود التوعوية والإرشادية، كما تم زيارة مقر الوحدة المحلية بكفر المنازلة وذلك للتنسيق لتنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأقصى سرعة ممكنة، كما قامت مديرية الطب البيطري بشن حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 1 طن و741 كجم لحوم ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر وتم عمل 22 محاضر بالمخالفات.

و تم تنفيذ حملة مشتركة للمرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بنواحي بندر ومركز الفيوم وتم فحص بعض المبيدات والمخصبات الزراعية بالمحلات، كما تم المرور على زراعات البنجر والقمح والبرسيم ومختلف الزراعات الموجودة بمركز الفيوم للاطمئنان على الحالة الزراعية لبعض المحاصيل الشتوية.

و تم عقد اجتماع مع مسئولي المحاصيل الزيتية والارشاد بالمديرية لمتابعة اخر التطورات في تسويق محصول دوار الشمس الزيتي، كما تم عقد اجتماع مع مسئولي التنمية الريفية على مستوى المحافظة بشأن سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها مراكز التنمية الريفية.

وأعلنت أيضا استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، اطسا، سنورس، كما قامت مديرية الطب البيطرى بالمرور على محلات عرض وبيع اللحوم وأسفرت الحملة عن ضبطحيث تمكنت اللجنة من عمل 13 محضر لذبح لحوم خارج المجازر وتم ضبط كبده مجمده غير صالحه للاستهلاك الآدمي وتم ضبط جمبري مجمد.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف استمرار حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة عدد 223 حالة تعدي على الأرض الزراعية خلال شهر أكتوبر، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر بالمرور على زراعات الصوب بالمديرية والادارة الزراعية بالغردقة والمزروعة بالخضروات المختلفة والتي تروى بالري الحديث، وكذلك المرور على بعض المنافذ التابعة لاتحاد المجالس الزراعية بالإدارة الزراعية بالغردقة وهي عباره عن منافذ لبيع الدواجن واللحوم والاسماك والمواد الغذائية والعطارة والخضروات والفاكهة.



وقامت مديرية الزراعة بجنوب سيناء بالتعاون مع منظمة الاكساد ومركز بحوث الصحراء والطب البيطري في متابعة مشروع التلقيح الاصطناعي للمجترات الصغيرة، كما شاركت مديرية الزراعة مركز بحوث الصحراء في زراعة حقول الاعلاف الشتوية بمدينة الطور وتوفير 5 طن من تقاوي القمح جيزة 171 بالمجان.

و نفذت مديرية الزراعة ندوة تثقيفية حول مدونة السلوك الوظيفي لرفع المستوي المهني للعاملين بمديرية الزراعة، كما توجهت القافلة الزراعية التنموية الي مدينة سانت كاترين للمرور علي الزراعات المحمية والزراعات الشتوية،كما تم توفير تقاوي الخضار لعدد 30 صوبة بمدينة كاترين، كما قامت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء بتوجيه قافلة بيطرية إلى قرية السكاسة إحدى قرى مدينة العريش، للمرة الثالثة حيث تم فحص الدواجن والمواشي والحيوانات وصرف العلاج المناسب.

IMG-20211109-WA0004

IMG-20211109-WA0005

IMG-20211109-WA0003