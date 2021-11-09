إشادة عالمية.. خطة مصر للقضاء على فيروس سي تجربة رائدة بكل المقاييس

إشادة عالمية حظيت بها التجربة المصرية العظيمة والأولى من نوعها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة التهاب الكبد الوبائي «فيروس سي»، حيث استطاعت مصر من خلال تجربتها أن تلهم العالم، وتصبح مثالاً يحتذى به في القضاء على الأمراض المستعصية والأوبئة.

تجربة رائدة بكل المقاييس

وفي هذا الصدد قال الدكتور هشام رأفت الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إن تجربة فيروس سي هي تجربة لم تحصل في العالم أجمع، حتى نيويورك تايمز وناشونال جيوغرافيك قالت إن تجربة مصر هي رائدة بكل المقاييس لأنها تجربة مصرية فريدة من نوعها.

الإرادة السياسية

وأوضح الخياط في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن نجاح تجربة القضاء على «فيروس سي» نبعت من الإرادة السياسية اولاً، ونتيجة لذلك أنشأت حملة 100 مليون صحة وهي لم يوجد مثلها في العالم، بل هي انفراده مصرية وتميز مصري عالمي نتيجة الإرادة السياسية المتمركزة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: «من ضمن نجاح المبادرة معالجة الجميع بالمجان بجانب تواجدنا في جميع البيوت والمناطق والمحافظات، العلاج الأجنبي تم إنتاجه في مصر عن طريق اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وقامت اللجنة مع كل أساتذة الكبد فى مصر بنزول العلاج في سعرة، جانب 18 شركة وطنية قامت بعمل الأدوية الأجنبية في مصر».

دور الإعلام

وأكد أن «الإعلام المصري النزيه الشريف المحترم له دور كبير في نجاح تجربة القضاء على فيروس سي، وهذا بجانب أيضا المبادرات دكتور «حمدي رزق» وعدد من رجال الأعمال وقيامهم بالتبرعات لعلاج الناس بجانب علاج الدولة».

تجربة عظيمة

واختتم حديثه قائلاً: "الدكتور حمدي رزق كان متبني علاج الأشخاص المصابين بفيروس سي، هذا يوضح ان تضافر جهود الرئاسة بجانب جهود اللجنة القومية للفيروسات الكبدية سببا كبيرا في نجاح التجربة العظيمة في القضاء على فيروس سي".

منظمة الصحة العالمية

أشادت منظمة الصحة العالمية، وقالت إن مصر قامت باختبار الملايين، كما وفرت العلاج مجانا لجميع الحالات المصابة.

كما أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن تقديره لجهود مصر في دعم النظم الصحية والسيطرة على الأوبئة والجوائح حال ظهورها.

وأشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية بالجهود التي تبذلها مصر في إعداد وتقديم ملف تجربة مصر في القضاء على «فيروس سي» ، كأول دولة في العالم تتقدم للمنظمة للحصول على الإشهاد الدولي لخلوها من فيروس سي، بعد أن كانت من أكثر الدول في معدلات الإصابة.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية : «إنني شاهدت ذلك الإنجاز بنفسي خلال زيارتي للقاهرة في شهر أغسطس عام 2019».