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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزراعة: مصر صدرت منتجاتها لأكثر من 40 سوقا جديدة فى آخر 3 سنوات

محمد القرش
محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية أهتمت  بشكل كبير بالقطاع الزراعي، سواء فى السوق المحلى أو المنتجات التى سيتم تصديرها للخارج.

 

وأضاف  المتحدث باسم وزارة الزراعة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على القناة الأولى، أن الجودة أصبحت من أهم المعايير التي يتم العمل عليها لأنها تمنح المنتج المصري مصداقية كبيرة لدى مختلف الأسواق العالمية، وبالفعل استطاعت المنتجات المصرية دخول أسواق كان من الصعب عليها دخولها خلال السنوات الماضية، مثل السوق الياباني والأسواق الأوروبية والسوق الصيني.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية صدرت منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 40 سوق جديدة خلال أخر 3 سنوات، واصبحت تغذوا كل أسواق العالم تقريباً،  كما أصبحت مصر الدولة الأولى عالميا في إنتاج الرمان، كما قامت بزيادة صادراتها من البصل والثوم والفراولة المجمدة والبطاطس بسبب الاهتمام بالجودة والتواصل المستمر والتنسيق الدائم مع مختلف دول العالم، معتبرًا أن تصدير الرمان المصري للصين شهادة جودة للمنتج الزراعي المصري.

 

وأكد  المتحدث باسم وزارة الزراعة، أننا نوفر أحتياجات المواطن المصرى من المنتجات الزراعية وما يفيض يتم تصديره للخارج.

محمد القرش الدولة المصرية الزراعة المتحدث باسم وزارة الزراعة القطاع الزراعى المنتجات المصرية

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