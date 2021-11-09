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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 9 - 11-2021

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 9-11-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24  896 إلى 898
عيار 22  821 إلى 823
عيار 21  784 إلى 786
عيار 18  672 إلى 674
عيار 14  523 إلى 524
عيار 12  448 إلى 449
الاونصة  27,866 إلى 27,937
الجنيه الذهب  6,272 إلى 6,288
الكيلو  896,000 إلى 898,286
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الجرام من عيار 18 أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

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