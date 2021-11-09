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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل سعرات حرارية.. طريقة عمل القطايف بالجبن والزيتون

طريقة عمل القطايف
طريقة عمل القطايف بالجبن والزيتون

تعتبر طريقة عمل القطايف بالجبن والزيتون، من الأكلات السهلة واللذيذة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخلاف الوصفات التقليدية لعمل القطايف، ويمكن تقديم هذه الوصفة بجانب وجبة الغداء كنوع من المقبلات او مخبوزات على وجبة الإفطار.
 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل القطايف بالجبن والزيتون، وهي وصفة سهلة وبسيطة يمكن إعدادها في المنزل بأقل التكاليف وأسهل الخطوات، فهي تأخذ حوالي 10 دقائق لتحضيرها و15 دقيقة لتسويتها وتكفي هذه الوصفة لـ 5 أشخاص ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية، وإليكم الوصفة بالتفصيل….
 

 

طريقة عمل القطايف بالجبن والزيتون

 

طريقة عمل القطايف بالجبن والزيتون

 

مقادير طريقة عمل القطايف بالجبن والزيتون :

500 غرام عجينة القطايف
200 غرام جبن الفيتا
125 غرام جبن موزاريلا، او جبنه تركى مبشورة
150 غرام زيتون أسود
كمون حسب الرغبة
¼ كوب زيت زيتون، للقلي


طريقة عمل القطايف بالجبن والزيتون :

1- توضع جبن الفيتا في وعاء، ويضاف إليه الكمون والقليل من زيت الزيتون، ثم تقطع الزيتون إلى شرائح صغيرة.
2- نقوم بحشو كل عجينة قطايف بمقدار نصف ملعقة صغيرة من جبن الفيتا مع زيت الزيتون، ثم يضاف بعض شرائح الزيتون ومقدار نصف ملعقة صغيرة من جبن الموزاريلا، ونقوم بإغلاقها جيداً.
3- يتم قلي القطايف المحشوة في زيت زيتون، ونقوم بترك القطايف بالجبن والزيتون في الزيت و تقليبها على الجانبين حتى تحصل على لون ذهبي .

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