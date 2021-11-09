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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجدة الرومي تصل مصر قبل حفلها في ختام مهرجان الموسيقى العربية

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

نشرت الفنانة ماجدة الرومي صورا لها على حسابها بموقع فيسبوك، من رحلتها إلى القاهرة قبل أيام من حفلها المقرر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية. 

وعلقت ماجدة الرومي على صورها قائلة:"من بيروت ست الدنيا .. إلى مصر أم الدنيا.. التقيكم بكل الحب مساء 15 نوفمبر في دار الأوبرا المصرية". 

حفل ماجدة الرومي 

افتتحت دار الأوبرا أبوابها للجمهور في 1 نوفمبر لحضور فعاليات مهرجان الموسيقى العربية ولمدة 15 يوما،  في دور الأوبرا المختلفة في القاهرة ، وتشمل “النافورة ، المسرح الصغير ، آل. – مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية وأوبرا دمنهور ومكتبة الإسكندرية.

وكانت قد أعلنت عن أسعار التذاكر التي تصل إلى مبالغ كبيرة في مهرجان هدفه توصيل رسالة الفن و ليس هدفه الربح فتنوعت أسعار التذاكر من ٣٥٠جنيها الى ٨٠٠ جنيها وهو ما اثار استياء الكثير من الجمهور لارتفاع أسعار التذاكر.

أسعار حفل ماجدة الرومي

وجاء اسعارحفل النجمة اللبنانية ماجدة الرومي نجمة حفل الختام الذي تحييه يوم 15 نوفمبر المقبل، بمشاركة أوركسترا الاتحاد الفيلهارمونية  وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسى، الأعلى سعرا من حيث ارتفاع قيمة التذكرة حيث تصل إلى 2010 جنيهات، وتضم 3 فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهاً.

ماجدة الرومي مهرجان الموسيقى العربية حفل ماجدة الرومي ختام مهرجان الموسيقى العربية أصالة

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