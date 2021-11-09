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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رائحة غاز طبيعي.. البترول تطمئن سكان مدينة دشنا في قنا

صدى البلد

 أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن ملء تنك وخزان الرائحة الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بمحطة دشنا بقنا، وذلك في تمام  السابعة مساء غد الأربعاء 10 نوفمبر 2021، ما قد يتسبب في شعور المواطنين بالرائحة.

 

  الشركة تكشف الأسباب

وحسب منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، طمأنت الشركة العملاء من رائحة الغاز التي قد تنتج، مؤكدة أن تلك الأعمال تتم بأعلى معايير الجودة والسلامة؛ لضمان أمن المواطنين.

 

خدمة الطوارئ 

ولفتت الشركة في منشور لها منذ قليل، إلى أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على 129. وتفقد المهندس محمد قنديل رئيس الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"  أعمال مشروعات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية فى محافظة جنوب سيناء، للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، منذ أيام بحسب الشركة. 

 

ومن جانب آخر دشنت شركة مودرن جاس(الحديثة للغاز الطبيعي)  قناة على اليوتيوب باسم   ModernGas     وذلك بنشر كل أنشطة الشركة والفيديوهات الخاصة بالعمل فيها حيث استقر المسئولون بقيادة المهندس محمد قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة أن يكون لها قناة خاصة على اليوتيوب.  

 

جاء ذلك في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت إدارة العلاقات العامة في الشركة اتخاذها للتواصل مع العاملين والعملاء في شركة مودرن جاس بما يخدم من عملية التلاقي البناء والتعرف على كل ما يخص العمل داخل الشركة والاستماع إلى رغبات العملاء أيضا ومطالبهم عبر صفحات وقنوات التواصل الاجتماعي المتنوعة. 

 

وقبل أسابيع أطلقت الشركة الحديثة للغاز الطبيعى (مودرن جاس ) شعارها الجديد بتصميم عصري يعبر عن الرؤية الطموحة لمستقبل الشركة، كما اتخذت شعارًا لفظيًا لأنشطتها "نعمل معًا من أجل مستقبل أفضل" بما يعكس تضافر الجهود لتحقيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في توصيل الغاز للمنازل. 

الشركة الحديثة للغاز الطبيعي مودرن جاس وزارة البترول والثروة المعدنية مدينة دشنا بقنا ن رائحة الغاز

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