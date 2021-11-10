ريجيم مجرب للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة وحرق الدهون

هل تبحثين عن رجيم سريع للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة بأقل مجهود وحرق الدهون إليك خطة رجيم لـ 3 أسابيع تساعدك على نحت قوامك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .
الأسبوع الأول
الإفطار 6 صباحا..
كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من اللحم المشوي + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 قطع فيليه مشوي + طبق سلطة
سناك بعد الغداء ب3 ساعات مشروب المرمية وبذور الكتان
الأسبوع الثاني
الإفطار
كوب شاى بحليب خالى الدسم + بيضة مسلوقة + توست سن
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو فيليه مشوي+ 3 ملاعق أرزأو 3 ملاعق مكرونة
+ سلطة بعد الغذاء ساعتين
كوب من بذور الكتان
العشاء .. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة
الأسبوع الثالث
الإفطار
6 صباحا
شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات...ثمرة فاكهة
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرزأو 3 ملاعق مكرونة
بعد الغذاء بساعتين:
كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة
بعد الغذاء ب3 ساعات
علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
أو2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة
العشاء ..
قبل النوم بساعة كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
بين الوجبات لحرق أسرع للدهون عليك تناول كوب من المريمارية فهى تساعد على حرق ونسف الدهون.