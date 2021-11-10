ريجيم مجرب للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة وحرق الدهون

هل تبحثين عن رجيم سريع للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة بأقل مجهود وحرق الدهون إليك خطة رجيم لـ 3 أسابيع تساعدك على نحت قوامك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .

الأسبوع الأول



الإفطار 6 صباحا..



كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن



الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا



2 قطعة من اللحم المشوي + 3ملاعق أرز +شوربة عدس

أو

3 قطع فيليه مشوي + طبق سلطة

سناك بعد الغداء ب3 ساعات مشروب المرمية وبذور الكتان

الأسبوع الثاني



الإفطار

كوب شاى بحليب خالى الدسم + بيضة مسلوقة + توست سن

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو فيليه مشوي+ 3 ملاعق أرزأو 3 ملاعق مكرونة

+ سلطة بعد الغذاء ساعتين

كوب من بذور الكتان

العشاء .. قبل النوم بساعتين

ثمرة فاكهة

الأسبوع الثالث



الإفطار

6 صباحا

شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن

سناك بعد الفطار ب3 ساعات...ثمرة فاكهة

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرزأو 3 ملاعق مكرونة

بعد الغذاء بساعتين:



كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة

بعد الغذاء ب3 ساعات



علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة

أو2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

العشاء ..

قبل النوم بساعة كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام

أو

طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم

بين الوجبات لحرق أسرع للدهون عليك تناول كوب من المريمارية فهى تساعد على حرق ونسف الدهون.

