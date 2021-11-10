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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ريجيم مجرب للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة وحرق الدهون

رجيم
رجيم

هل تبحثين عن رجيم سريع للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة  بأقل مجهود وحرق الدهون إليك خطة رجيم لـ 3 أسابيع تساعدك على نحت قوامك يقدمها موقع بولد  سكاى الهندى .

الأسبوع الأول

الإفطار 6 صباحا..


كوب شاي بلبن خالي الدسم + قطعة جبن قريش + توست سن


الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا


2 قطعة من  اللحم المشوي  + 3ملاعق أرز +شوربة عدس
أو
3 قطع فيليه مشوي  + طبق سلطة
سناك بعد الغداء ب3 ساعات مشروب المرمية  وبذور الكتان

الأسبوع الثاني 
 

الإفطار

كوب شاى بحليب خالى الدسم + بيضة مسلوقة + توست سن

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو فيليه مشوي+ 3 ملاعق أرزأو 3 ملاعق مكرونة
+ سلطة بعد الغذاء  ساعتين

كوب من بذور الكتان

العشاء .. قبل النوم بساعتين
 ثمرة فاكهة

الأسبوع الثالث 


الإفطار

 6 صباحا

شريحة نستو لايت أو جبن قريش +3 ملاعق فول بالليمون+1توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات...ثمرة فاكهة 

ثمرة فاكهة

الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرزأو 3 ملاعق مكرونة

بعد الغذاء بساعتين:
 

كوب قرفة وجنزبيل بدون سكر أو مزيج الجريب فروت والليمون والقرفة

بعد الغذاء ب3 ساعات 


علبة تونة + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
أو2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة 

العشاء .. 

قبل النوم بساعة كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
أو
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم 

بين الوجبات لحرق أسرع للدهون عليك تناول كوب من المريمارية فهى تساعد على حرق ونسف الدهون. 
 

الكيلوجرامات الزائدة حرق الدهون نحت قوامك رجيم سريع خطة رجيم برنامج تخسيس تخسيس البطن

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