وزير المالية: التضخم في مصر سببه الخارج وسيؤدي إلى ارتفاع بسيط بأسعار السلع

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المتوقع أن تترك حالة الحالة التضخم الحالية أثرا بسيطا يؤدي إلى ارتفاع بسيط في أسعار السلع وذلك بعد انتهائها منتصف العام المقبل .

واضاف وزير المالية خلال الندوة التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة ، ان حالة التضخم العامة الحالية سببها الخارج، ومن المتوقع انتهائها منتصف العام المقبل .

وأوضح معيط ، إلى أن مصر تعمل بقدر الإمكان على امتصاص التضخم، و نأمل في عودة الأسعار إلى طبيعتها قريبا ، وأن جميع الوزارات تعمل حاليا على تقليل الأسعار مضيفا إن حالة التضخم العامة الحالية سببها الخارج.

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، ندوة مع وزير المالية الدكتور محمد معيط ،لمناقشة الإصلاحات الجذرية التي شهدها الاقتصاد المصري وانعكاساتها على قوة الجنيه والاقتصاد المصري.

يشارك فى الندوة أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، ولفيف من رؤساء التحرير ومجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية.