جمال الغندور: حكم مباراة الأهلي والزمالك خالف قانون الفيفا

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، تعليقا على غضب الأهلى بعد تصريح حكم مباراة القمة بـ احتواء لاعبي الزمالك، إن الحكم محمد عادل أخطأ في خروجه إعلامياً للحديث عن قراراته خلال لقاء القمة".

وأضاف جمال الغندور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "لدينا قانون الفيفا وهو يمنع حكام المباريات من الإدلاء بأى تصريحات فيما يخص الأحداث التي حدثت في المباراة، ويجب الالتزام بهذا القانون".

وتابع جمال الغندور: “كل مباريات العالم تشهد أخطاء تحكيمية ولكن علينا الالتزام بقرارات الفيفا بشأن تحقيق العدالة التحكيمية”.

من جانبه، أثار الحكم الدولي محمد عادل، الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب تصريحاته حول طريقة إدارته لمباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت، الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر 5-3.

وقال محمد عادل في تصريحات إذاعة أمس، الاثنين، إنه شعر بالتوتر الشديد على لاعبي الزمالك عقب هدف الأهلي الثاني وحرص على احتوائهم رغم سهولة إشهار البطاقات الصفراء والحمراء في وجوههم نتيجة المخالفات التي ارتكبوها.

وعبرت إدارة النادي الأهلي عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان محمد عادل حكم مباراة القمة الأخيرة في أحد البرامج الإذاعية صباح أمس، الاثنين، والتي أشار فيها إلى شعوره بتوتر لاعبي الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلي ومن النتيجة الكبيرة، وأنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم في مرحلة الإدارة وأنه سهل جدًا أي لاعب يعمل حاجة يحصل على كارت، ومن وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصابهم.

وقالت إدارة الأهلي في بيان رسمي، أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإذاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافي الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته.

وأوضح البيان، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على قطاع الكرة، يدرس الموقف كاملًا مع الإدارات المعنية والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي.