قائد الجيش السوداني يصدر قرارا بشأن الأموال المستردة من نظام البشير

أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة من النظام السابق بواسطة لجنة إزالة التمكين التي كان البرهان قد جمد عملها بوقت سابق.

وبحسب التلفزيون السوداني فإن "قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين".

ولجنة إزالة التمكين تم تكليفها بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في أبريل 2019.

وكان البرهان بحث في وقت سابق من اليوم، مع سفراء دول الترويكا (النرويج، بريطانيا، الولايات المتحدة) تطورات الأوضاع السياسية في السودان.

وأكد البرهان لسفراء أمريكا وبريطانيا والنرويج حرصه على إنجاح التحول الديمقراطي في السودان.