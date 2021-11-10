تجمع بين التراث القديم والحديث..كاتدرائية العذراء والملاك ميخائيل بالمنصورة تحفة معمارية

تعد كاتدرائية العذراء والملاك ميخائيل بالسكة الجديدة أحد أشهر الكنائس بمحافظة الدقهلية.
حيث يقول الدكتور إيهاب الشريينى مؤلف كتاب حكاية شوارع المنصورة ان الكاتدرائية تشمل المقر الرسمي لمطرانية الدَقَهْلِيَّة وتوابعها، وقد بنيت في عام 1868، و في التسعينيات تمَّ إعادة بناء مبنى الكاتدرائية من دورين وسبعة هياكل، ولتلك الكاتدرائية تاريخ عظيم.
وأضاف الشربينى انه في القرن التاسع عشر تمَّ جمع ستة أبرشيات هي الدَقَهْلِيَّة والغربية والقليوبية والشرقية والقنال والأراضي المقدسة في فلسطين وأصبحت مدينة المنصورة مركزا لهم وسميت أبرشية الكرسي الأورشليمي.
وتابع " ان سبب التسمية أن هناك أملاكاً للأقباط لقدس ومدن فلسطين، قامت الكنيسة المصرية ببنائها بتبرعات أبنائها، من ضمنها استراحة للأساقفة المصريين بمدينة يافا قام بشرائها الأنبا باسيليوس أسقف الكرسي الأورشليمي عندما ذهب إلى يافا، ولم يجد مكانا يبيت فيه فعرضت عليه طائفة الموارنة المبيت لديهم ففضل المبيت في العراء، وعاد للمنصورة وزار منزل أحد أثرياء المدينة الذي قدم له القهوة على صينية عليها بضعة جنيهات ذهبية تبرع بها لشراء استراحة يافا بتلك الأموال، وهكذا يسجل لنا التاريخ أن كنائس فلسطين والقدس الشريف كانت يوماً تابعة للمنصورة وأبرشيتها.
واستطرد قائلا" في العصر الحديث، في عام 1925 تمَّ تقسيم إيبارشية الكرسي الأورشليمي، وأصبحت المنصورة مركزاً لأبرشية مستقلة باسم أبرشية الدَقَهْلِيَّة ودمياط وبلقاس والغربية وتولى رئاستها الأنبا بطرس ثم الأنبا تيموثاوس، وفي عام 1977 تولى الأنبا فيلبس الذي أصبح مطران الدَقَهْلِيَّة ودير مار جرجس وبعض بلاد الشرقية حتى توفي عام 2001، ومنذ عام 2002 والأنبا داوود يتولى كرسي مطرانية الدَقَهْلِيَّة وهو شخصية محبوبة من الجميع.
واختتم " في الحقيقة المبنى الحالي يجمع بين التراث القديم والحديث، ورغم أنه مسجل كتراث معماري لكن للأسف البرج الجميل الذي كان فوق البوابة الأثرية الرئيسية بشارع السِكَّة الجديدة تمت إزالته حتى لا يسقط.