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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عناق حار بين وزير خارجية الإمارات والرئيس السوري بشار الأسد.. فيديو

عبدالله بن زايد وزير
عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات يلتقي بشار الأسد بدمشق

التقى وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبدالله بن زايد، الرئيس السوري، بشار الأسد، في دمشق الثلاثاء، في أول زيارة من نوعها لمسؤول إماراتي بهذا المستوى الرفيع إلى سوريا منذ أكثر من 10 سنوات.

 

وكان في استقبال وزير الخارجية الإماراتي نظيره السوري فيصل المقداد، فيما التقى الشيخ عبد الله بن زايد الرئيس السوري بشار الأسد لاحقا.

 

ورصد مقطع فيديو نشرته وسائل إعلامية "عناق حار" بين  الشيخ عبدالله بن زايد وبشارا الأسد لدى استقباله في دمشق.

وقالت الرئاسة السورية في بيان إن الأسد استقبل وزير خارجية الإمارات في دمشق، وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخاصة في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات".

 

وكان الشيخ عبد الله بن زايد، قد أطلق مبادرة في شهر مارس الماضي، تدعو إلى ضرورة عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية.

 

ونالت زيارة الوزير الإماراتي إلى سوريا، اهتماما واسعا، كونها لأولى من نوعها لمسؤول إماراتي بهذا المستوى الرفيع منذ أكثر من 10 سنوات.

 

بعد زيارته سوريا.. وزير خارجية الإمارات يصل إلى الأردن

بشار الأسد يستقبل وزير خارجية الإمارات في أول زيارة لسوريا منذ 2011

وفي أكتوبر الماضي، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد.

 

وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوري خلال الاتصال، علاقات البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة.

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