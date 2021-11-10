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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر وأمريكا تطلقان مفوضية اقتصادية رفيعة المستوى ومجموعة عمل مشتركة حول المناخ

شكري وبلينكين
شكري وبلينكين

أعلنت الولايات المتحدة ومصر، خلال فعاليات الحوار الاستراتيجي الذي عقد برئاسة سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الأمريكي انتوني بلينكين، خلال الفترة من 8 الى 9 نوفمبر الجاري في واشنطن - عن إطلاق مفوضية اقتصادية مشتركة رفيعة المستوى، وتشكيل مجموعة عمل مصرية أمريكية مشتركة حول المناخ.

 

كما أعلنتا عن خطط لبعثة تجارية حول الاقتصاد الأخضر وبرنامج جديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للإصلاح التجاري.

 

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وأعرب الجانبان أيضاً عن اعتزامهما التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي ووزارة المالية المصرية.‬

 

وأشادت الولايات المتحدة بما حققته مصر من تقدم على صعيد توليد الطاقة النظيفة وعزمها على تحقيق أهداف بيئية طموحة.

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