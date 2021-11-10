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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10-11-2021

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 10-11-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021
وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي :

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 21 و22 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 35 و36 جنيها للكيلو.

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أسعار البيض اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021
وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 40 و41 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 41 و42 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 55 و56 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9 و9.25 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5.50 و5.75 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

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