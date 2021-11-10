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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

باقي 3 أيام.. تفاصيل اقتراب كويكب مدمر بحجم 3 ملاعب كرة قدم من الأرض

صدى البلد

الفضاء الخارجي، في واقع الأمر ليس فضاء فارغ، إنما يحتوي على عالم أخر كبير لا نعرف عنه سوى القليل، فهناك الآلاف وربما الملايين من الكويكبات والنجوم التي تسبح فيه من ملايين السنيين الضوئية والتي لا نعرف عنها سوى ما تمكن العلماء من اكتشفاه.

 

مع مرور الوقت تكشف المزيد مما يخفيه عالمنا من أسرار كونية، قد تؤثر على الروتين الأرضي الذي نعيشه، ويمكنها أن تسبب كوارث أرضية، أو حتى دمار أرضنا.

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وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أن هناك كويكب يُدعى  «UE 2004»، يعادل حجمه ثلاثة ملاعب كرة قدم سيقترب من الأرض في منتصف نوفمبر الجاري.

 

3 أيام على اقتراب  «UE 2004» من الأرض

باقي 3 أيام على اقتراب كويكب  «UE 2004»، الذي يبلغ قطره من 170 إلى 380 مترًا، من الأرض، حيث يتوقع العلماء أنه في يوم 13 نوفمبر سيكون على بعد أكثر من 4 ملايين كيلو متر أي ما يعادل 11 مرة المسافة بين الأرض والقمر.

 

اكتشاف كويكب «UE 2004»

 ضمن سلسلة اكتشافات أجراها علماء الفلك عام 2004 لمجموعة Apollo التي يحتمل أن تشكل خطورة على الأرض عند تقاطع مداراتها مع مدار الأرض، اكتشفوا خلالها كويكب «UE 2004»، ووجد أننه من المحتمل أن يشكل لخطورة على الأرض عند تقاطع مداراتها مع مدار كوكبنا.

 

وتوقع علماء الفلك أن الكويكب سوف يقترب من الأرض في المرة المقبلة عام 2051.

 

كويكبات Apollo

كويكبات أبولو هو اسمٌ يُطلَق على مجموعة من الكويكبات القريبة من الأرض (NEAs)، حظيت بتسميتها نسبةً إلى الكويكب 1862 أبولو، وهو أول كويكب اكتشف من المجموعة ؛ حيث اكتشفه الفلكي كارل ويلهيلم رينموث. حتى شهر فبراير سنة 2014.

 

 كان يوجد 5766 كويكب أبولو مسجَّل لدى وكالة ناسا، منها 832 كويكب مرقَّم (لا تحظى الكويكبات القريبة من الأرض بترقيمٍ حتى يتم رصدها مرَّتين على الأقل خلال التقابل والاقتراب منا)، تقطع جميع هذه الكويكبات مدار كوكب الأرض أثناء دورانها حول الشمس، لكن يشترط لتصنيفها ضمن مجموعتها أن يكون نصف المحورها الرئيسي لمدارها أكبر من وحدة فلكية واحدة (أي أكبر من نصف محور مدار الأرض).

 

لكن في الوقت ذاته ، يجب أن لا تتعدَّى مسافة أوجها ( أبعد مسافة لها عن الشمس ) أوجَ الأرض (وهو يعادل 1.017 وحدة فلكية أي نحو 150 مليون كيلومتر). يمكن أن تقترب بعض كويكبات أبولو لمسافاتٍ صغيرة جداً من الأرض، ممَّا يجعلها أجراماً كامنة الخطر (PHOs) لإمكانية اصطدامها بالكرة الأرضية (حيث أنَّه كلَّما كان نصف محور مدار الجرم قريباً من نصف محور مدار الأرض، فإنَّ ذلك يجعل تقاطع مداره مع المدار الأرضي ممكنا والاصطدام بنا أكثر احتمالاً).

 

في 15 فبراير سنة 2013 اصطدم كويكب من كويكبات أبولو - يسمى نيزك تشيليابنسك - بموقعٍ قرب بلدة تشيليابنسك الروسيَّة مسبباً أضراراً ضخمة.

الفضاء الفضاء الخارجي الكويكبات النجوم السنيين الضوئية أسرار كونية UE 2004 ملاعب كرة قدم

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