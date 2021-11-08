أكبر من برج إيفل.. كويكب يقترب من الأرض في ديسمبر

كشف تتبع الكويكبات التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن اتجاه كويكب كبير بحجم 330 مترا نحو كوكب الأرض بداية شهر ديسمبر المقبل.

ويُطلق على هذا الكويكب الغامض الشكل اسم 4660 نيريوس، أو 1982 ديسيبل، حيث أن حجمه يجعله أطول من برج إيفل ونحو ضعف ارتفاع نصب واشنطن.

ومن المقرر أن يمر بجوار كوكب الارض في 11 ديسمبر على مسافة حوالي 3.9 مليون كيلومتر وبسرعة 6.578 كم / ثانية، وفق ما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

يذكر أن المسافة بين الأرض والقمر حوالي جزء من الألف، حوالي 385000 كم. وعلى هذا النحو، على الرغم من تصنيفه على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطر نظرًا لحجمه وقربه من الأرض، إلا أنه يبدو من غير المرجح أن تيشكل تهديدًا على كوكب الأرض.

لكن ما يميز نيريوس عن الكويكبات الأخرى ليس حجمه أو احتمال تسببه في تأثير كوكبي، بل بالأحرى قدرته على الاستكشاف.

