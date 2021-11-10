أحمد سامى يستغل فترة توقف الدورى لعلاج أخطاء سموحة

يستغل أحمد سامى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى سموحة، فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز لتصحيح ومعالجة الأخطاء التى يقع فيها لاعبو فريقه، خاصة أن سامى أكد أكثر من مرة أن فريقه يحتاج فترة من الوقت حتى يستطيع تطبيق فكره من الناحية الفنية وحدوث الإنسجام المطلوب خاصة بعد تجديد القوام الأساسى للفريق هذا الموسم.



وكان المدير الفنى قد منح لاعبى سموحة راحة سلبية من التدريبات لمدة 72 ساعة بعد الفوز الأخير على إيسترن كومبانى في الدوري، حيث حقق "الموج الأرزق" فوزا بثلاثية نظيفة على منافسه في الدوري الممتاز ليحصد 3 نقاط ويصل للنقطة 5 ويصعد للمركز السادس فى جدول الترتيب،وعاد الفريق للتدريبات على ملعبه استعدادا لمواجهة إنبى المحدد لها 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري على ستاد بتروسبورت.



ورصد الجهاز المعاون لأحمد سامى عددًا من الأخطاء التى يقع فيها لاعبو الفريق، ومن المنتظر أن يستغل المدير الفنى فترة توقف مسابقة الدورى لخوض المنتخب الوطني الأول مباراتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، من أجل علاج تلك الأخطاء.



استقر سامى، على تجهيز رباعى الفريق أحمد حمص وعبدالكبير الوادى وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالقادر الخواجة لاعبو الفريق، بدنيا وفنيا للمشاركة في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب العودة من الإصابة.



ويفكر مدرب سموحة فى خوض مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى من أجل المحافظة على المستوى البدنى الذى وصل اليه لاعبوه ولكنه لم يحدد موعد اللقاءات الودية حتى الآن.

وأكد المدير الفنى لسموحة على أن الفريق بمرور المباريات سيتطور فنياً نتيجة لزيادة الانسجام خاصة بعدما ضم "الموج الأرزق" 14 صفقة جديدة قبل بداية الموسم الجاري.



وكشفت مصادر مقربة من أحمد سامى انه تلقى العديد من العروض التدريبية خلال الساعات الماضية من بعض اندية الدورى، ولكنه يتسمك بالبقاء مع سموحة فى ارتباطه بعلاقة قوية مع لاعبى الفريق.



ويحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط، حيث تمكن من الفوز على فريق إيسترن كومبانى بينما تعادل مع الإتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى.