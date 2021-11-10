عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السبكي: مليون و55 ألف منتفع سجلوا حتى الآن في منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 355 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر، والتي تم إطلاق المنظومة بها مطلع العام الجاري.

 

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الفحص الطبى الشامل للمواطنين، يتم من خلال الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل المعملية، وتبدأ من التقييم التمريضى وقياس العلامات الحيوية، مرورًا بفحص طبيب الأسرة وطبيب الأسنان ومجموعة من التحاليل الطبية وتحاليل الدم، ولفت البيان أن الفحص الطبى الشامل يتم بالمجان، لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن إجراء الفحص الطبى الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر، يتم من خلال 47 وحدة ومركزًا لصحة الأسرة تابعين لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وبداخل الوحدات يتم تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بكافة الأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وكذلك التوعية بأهمية الفحص الطبي الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

 

وتابع البيان: الفحوصات التى يشملها الفحص الطبى الشامل، تشمل فحوصات (قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي)، وفى حال اكتشاف ارتفاع فى ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر فى الدم يتم عمل فحوصات كاملة للمريض تشمل (دهون ثلاثية، سكر تراكمى، وظائف الكُلى، فحص قاع العين، رسم قلب)، وعند وجود خطورة عالية فى نتائج التحاليل والفحوصات سالفة الذكر يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب "إيكو" للمريض وذلك للاطمئنان على صحة القلب وصحة المنتفع بشكل عام، فضلًا عن أنه فى حالة التأكد من الإصابة بأمراض القلب المزمنة يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات الخمس التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقى الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الفحص الطبي الشامل للمنتفعين، والذي تقوم به الهيئة من خلال منشآتها الصحية بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، هو حق أصيل من حقوق المنتفعين، وذلك بهدف المتابعة الدورية للوقوف على الحالة الصحية للمسجلين بمنظومة الجديدة بالمحافظة.

 

وأكد السبكي، أننا نستهدف من هذا الفحص الاطمئنان بشكل دوري على صحة كافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، والبالغ عددهم أكثر من مليون و55 ألف منتفع، حتى الآن، بينما يساعد الفحص الطبي الشامل على الكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها لسرعة علاجها أو احتوائها والسيطرة عليها، والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، تماشيًا مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

 

يشار إلى أن محافظة الاقصر بها 6 مراكز ومدن، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة، يعيشون على مساحة حوالي 2000 كيلومتر مربع، ومن المقرر أن يصل عدد المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر إلى 65 منشأة طبية، تشمل 6 مستشفيات إضافة 59 وحدة صحية ومركزاً طبياً، لتقديم خدمات الرعاية الأولية المنتفعين.

التامين الصحي الشامل التأمين الصحي الهيئة العامة للرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الرعاية الصحية

موضوعات متعلقة

وزيرا التعليم العالي والصحة يناقشان مع مدير"البيئة وتغير المناخ" مواجهة التحديات الصحية

الصحة: فحص 4 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

هيهي .. أستاذ أوبئة يكشف حقيقة متحور كورونا الجديد

الصحة: تسجيل 921 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة

خالد عبد الغفار يشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر تغير المناخ بـ جلاسكو

الصحة: هذه الفئات من الطلاب لن تحصل على لقاح فايزر.. تفاصيل

هيئة الدواء تشارك في فعاليات Worldwide 2021 _ CPhI بمدينة ميلانو الإيطالية

بتوجيهات الرئيس.. الصحة: 4500 جهـاز للكشف عن الاعتلال الكلوي في 30 ثانية

ترشيحاتنا

فيديو .. شاهد تأثير تعاطى المخدرات على خلايا مخ الانسان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو تعدى رجل على زوجته في أحد شوارع بنها

قنابل موقوتة.. خسائر اقتصادية بالمليارات من "التوك توك".. الخبراء يكشفون نتائج منع استيراده

علاقات مثلية وجنسية صريحة.. أسباب منع عرض فيلم «Eternals».. ورد أنجلينا جولي

مسربة أسرار فيسبوك تحذر: ميتافيرس سيعمل على سرقة المزيد من بيانات المستخدمين

سوق المستعمل.. سعر مرسيدس C180 موديل 2015

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

لأول مرة| القوات المسلحة تعلن عن عقد "منتدى مصر للقوات الجوية".. تفاصيل

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

بعد خسارة القمة.. الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

باقي 3 أيام.. تفاصيل اقتراب كويكب مدمر بحجم 3 ملاعب كرة قدم من الأرض

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

التعليم: شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

فيديو

فيديوجراف.. 3 متسولات يتعاطين الهيروين في شارع بالبراجيل

منهارة حرفيا.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق ميكروباص التجمع بها.. فيديو

فيديو جراف.. ليلة العمر.. صور النجوم في يوم زفافهم

خلع وحشو.. حبس طبيب أسنان مزيف بالغربية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ