السبكي: مليون و55 ألف منتفع سجلوا حتى الآن في منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 355 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر، والتي تم إطلاق المنظومة بها مطلع العام الجاري.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الفحص الطبى الشامل للمواطنين، يتم من خلال الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل المعملية، وتبدأ من التقييم التمريضى وقياس العلامات الحيوية، مرورًا بفحص طبيب الأسرة وطبيب الأسنان ومجموعة من التحاليل الطبية وتحاليل الدم، ولفت البيان أن الفحص الطبى الشامل يتم بالمجان، لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن إجراء الفحص الطبى الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر، يتم من خلال 47 وحدة ومركزًا لصحة الأسرة تابعين لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وبداخل الوحدات يتم تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بكافة الأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وكذلك التوعية بأهمية الفحص الطبي الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

وتابع البيان: الفحوصات التى يشملها الفحص الطبى الشامل، تشمل فحوصات (قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي)، وفى حال اكتشاف ارتفاع فى ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر فى الدم يتم عمل فحوصات كاملة للمريض تشمل (دهون ثلاثية، سكر تراكمى، وظائف الكُلى، فحص قاع العين، رسم قلب)، وعند وجود خطورة عالية فى نتائج التحاليل والفحوصات سالفة الذكر يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب "إيكو" للمريض وذلك للاطمئنان على صحة القلب وصحة المنتفع بشكل عام، فضلًا عن أنه فى حالة التأكد من الإصابة بأمراض القلب المزمنة يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات الخمس التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقى الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الفحص الطبي الشامل للمنتفعين، والذي تقوم به الهيئة من خلال منشآتها الصحية بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، هو حق أصيل من حقوق المنتفعين، وذلك بهدف المتابعة الدورية للوقوف على الحالة الصحية للمسجلين بمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وأكد السبكي، أننا نستهدف من هذا الفحص الاطمئنان بشكل دوري على صحة كافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، والبالغ عددهم أكثر من مليون و55 ألف منتفع، حتى الآن، بينما يساعد الفحص الطبي الشامل على الكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها لسرعة علاجها أو احتوائها والسيطرة عليها، والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، تماشيًا مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

يشار إلى أن محافظة الاقصر بها 6 مراكز ومدن، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة، يعيشون على مساحة حوالي 2000 كيلومتر مربع، ومن المقرر أن يصل عدد المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر إلى 65 منشأة طبية، تشمل 6 مستشفيات إضافة 59 وحدة صحية ومركزاً طبياً، لتقديم خدمات الرعاية الأولية المنتفعين.