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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الوسطاء رجعوهم لبعض.. انتهاء خلاف منة عرفة وزوجها محمود المهدي.. تفاصيل

منة عرفة ومحمود المهدي
منة عرفة ومحمود المهدي

انتهى الخلاف الذي نشب منذ يومين بين الممثلة الشابة منة عرفه وزوجها محمود المهدي، وعادت علاقتهما مرة أخرى. 

وقالت مصادر إن الخلاف بين منة عرفة ومحمود المهدي لم يكن محتدما وتدخل بعض الوسطاء للحل بين الثنائي وإنهاء المشكلة.

انفصال منة عرفة 

وتصدر اسم الممثلة الشابة منة عرفة مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلان خبر انفصالها عن زوجها محمود المهدي بعد أشهر قليلة من عقد قرانهما .

وأعلن الفنان الشاب محمود المهدي، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن  انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب محمود المهدى:" تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

وقبل إعلانه بساعات نشر صورة لـ “ بطيخة ” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، وعلق قائلا فين صاحب المثل ده ". 

كانت  منة عرفة، قد احتفلت بعقد قرانها على الفنان محمود المهدي، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وكتبت منة عرفة عبر حسابها بموقع انستجرام: "وكتبنا الكتاب.. في جو عائلي جدا تم عقد قراني.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير".

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تعليق منة عرفة على خبر انفصالها 

وبدورها أعلنت الفنانة منة عرفة، عن انفصالها عن محمود المهدي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”. 

وكتبت منة عرفة عبر ستوري "كل شئ قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".

وقال محمود المهدي عبر حسابه بالانستجرام:"الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني".

أضاف محمود المهدى:"فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع".

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