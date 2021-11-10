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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول طواف للشمامسة بدير الشهيد مارجرجس بالرزيقات في الأقصر.. شاهد

أول طواف للشمامسة
أول طواف للشمامسة بدير الشهيد مارجرجس بالرزيقات في الأقصر ..

شهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بالأقصر، انطلاق أول طواف للشمامسة بالدفوف والترانيم والذي خرج من الكنيسة الأثرية إلي ساحة الدير الخارجية، أحتفالاً بذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين،والتى تنتهي فى 16 نوفمبر الجاري. 

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وبدأت الاحتفالات التى تستمر لمدة سبعة أيام من 10 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر 2021، بحمل أيقونة كبيرة للشهيد العظيم مارجرجس الروماني، وأمامهم الشمامسة بالملابس البيضاء وتعلو أصواتهم بالتسابيح، وخلفهم الأباء الأساقفة والرهبان، وبدأت الدورة والطواف بالإيقونة كأهم مظهر من مظاهر الاحتفال والتى يطلق عليها أسم الدورة أو الزفة، واصطف خلف الأيقونة عدد كبير من الزوار، والتى تعالت أصوات الترانيم والتسابيح والمدائح والزغاريد من النساء حين رؤيتهم ايقونة الشهيد مارجرجس الروماني، داخل الكنيسة الأثرية للدير.

وترأس صلوات القداسات والدورة أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

ووضعت مديرية أمن الأقصر بناء على تعليمات اللواء خالد عبد الحميد مدير الأمن، واللواء علاء الطوخي حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة لتأمين الأحتفالات وانتشاراً موسعاً لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والطرق الرئيسية وتركيب بوابات إليكترونية على مداخل ومخارج الدير للكشف عن الأسلحة والمعادن ومنع دخول السيارات للدير.

وأعلن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، أنه تقرر عدم وجود خيام للمبيت داخل أو خارج الدير نهائياً، مع أقامة قداسات يومية من السادسة صباحاً طوال فترة الإحتفال والتى تنتهي فى يوم 16 نوفمبر المقبل، مع الأخذ فى الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الأحترازية وأرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل الدير.

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