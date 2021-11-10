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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل رفعه من السينمات .. عرض فيلم موسى على هذه المنصة

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

حصلت منصة شاهد vip علي حق عرض فيلم موسى ، بعد عرضه بشهور قليله في دور العرض السينمائية.


فيلم موسي  مازال يعرض حتي الآن فى دور العرض السينمائية ، حيث نافس عددا من الأفلام أبرزها العارف والذى سبق وأن حصلت المنصة ذاتها علي حق عرضه يوم 18 نوفمبر.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

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ضيف شرف

- يظهر الفنان أمير كراره ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

- العمل من المقرر أن يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل اسم المستضعفون .

- يشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.

وكانت قد حصلت منصة شاهد علي حق عرض فيلم العارف الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ، وذلك بعد شهور قليلة من عرضه في دور العرض السينمائية. 

الفيلم مازال يتم عرضه حتى الآن في عدد من السينمات ولم يتم رفعه، ومن المقرر أن يتم تحديد موعد لاذاعته عبر إحدى المنصات الإلكترونية مع نهاية شهر نوفمبر الحالي .

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

فيلم موسى موسى كريم محمود عبد العزيز الفنان كريم محمود عبد العزيز العارف

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