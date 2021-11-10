مي عاطف: هدفنا استنساخ نموذج «جيانا فاروق» الأوليمبي في كل الألعاب بالأهلى

أكدت مي عاطف المرشحة على منصب العضوية «تحت السن» في قائمة محمود الخطيب، أن مشروع البطل الأولمبي يأتي في مقدمة اهتمام القائمة خلال الفترة المقبلة، لإعداد مواهب رياضية قادرة على الوصول إلى منصة التتويج في الأولمبياد والبطولات العالمية و استنساخ نماذج متعددة من ابنه الأهلي البطلة الأوليمبية "جيانا فاروق" التي توجت بالميدالية البرونزية في الكاراتيه خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في اليابان.
وقالت مي عاطف، أن قائمة الخطيب مهتمة جدا بـ مشروع البطل الأولمبي وتسعى لتوسيع قاعدة الممارسة في كافة الألعاب في ظل الكوادر المؤهلة التي تمتلك من الخبرات الكافية لانتقاء أفضل المواهب الرياضية والتركيز عليها بحثا عن الوصول إلى المنصات الأولمبية وكتابة تاريخ جديد للنادي.
وأشارت المرشحة تحت السن ضمن قائمة الخطيب، إلى أنها وبحكم تجربتها كرياضية تدرك تماما حجم المواهب الفذة الموجودة داخل النادي الأهلي ، والتي يمكنها ان تكون نواة مبشرة مشروع البطل الأوليمبي ، الذي يمثل جزءا مهما في استراتيجية قائمة الخطيب لوضع الأهلي في مكانه الصحيح ضمن كبريات الاندية العالمية .
المعروف أن مي عاطف حققت العديد من الألقاب المحلية والدولية في السباحة وكانت ضمن الفريق الذي حقق الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس في يوليو 2021، وتعمل مهندسة معمارية باحدي الشركات الاستشارية العالمية بمصر والتي قامت بتنفيذ بعض مشاريع في العاصمة الإدارية وفي عدة دول عربية اخري.
وتضم قائمة الخطيب في انتخابات الأهلى المقرر اقامتها يوم 26من نوفمبر الجارى كل من العامري فاروق مرشحًا لمنصب نائب الرئيس وخالد مرتجي لأمانة الصندوق ،وللعضوية فوق السن:طارق قنديل - محمد سراج الدين - محمد الدماطي - مهند مجدي - محمد شوقي - محمد الغزاوي - حسام غالي وتحت السن:محمد الجارحي - مي عاطف.