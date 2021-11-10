مي عاطف: هدفنا استنساخ نموذج «جيانا فاروق» الأوليمبي في كل الألعاب بالأهلى

أكدت مي عاطف المرشحة على منصب العضوية «تحت السن» في قائمة محمود الخطيب، أن مشروع البطل الأولمبي يأتي ‏في مقدمة اهتمام القائمة خلال الفترة المقبلة، لإعداد مواهب رياضية قادرة على الوصول إلى منصة التتويج في الأولمبياد والبطولات العالمية ‏و استنساخ نماذج متعددة من ابنه الأهلي البطلة الأوليمبية "جيانا فاروق" التي توجت بالميدالية البرونزية في الكاراتيه خلال ‏منافسات دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في اليابان.‏



وقالت مي عاطف، أن قائمة الخطيب مهتمة جدا بـ مشروع البطل الأولمبي وتسعى لتوسيع قاعدة الممارسة في كافة الألعاب في ظل الكوادر ‏المؤهلة التي تمتلك من الخبرات الكافية لانتقاء أفضل المواهب الرياضية والتركيز عليها بحثا عن الوصول إلى المنصات الأولمبية وكتابة ‏تاريخ جديد للنادي.‏



وأشارت المرشحة تحت السن ضمن قائمة الخطيب، إلى أنها وبحكم تجربتها كرياضية ‏تدرك تماما حجم المواهب الفذة الموجودة داخل النادي الأهلي ، والتي يمكنها ان تكون نواة مبشرة مشروع البطل الأوليمبي ، الذي يمثل جزءا مهما في استراتيجية قائمة الخطيب لوضع الأهلي في مكانه الصحيح ضمن كبريات الاندية العالمية .



المعروف أن مي عاطف حققت العديد من الألقاب المحلية والدولية في السباحة ‏وكانت ‏ضمن الفريق الذي حقق ‏الرقم ‏القياسي المسجل في موسوعة جينيس في يوليو 2021‏، وتعمل مهندسة ‏معمارية باحدي الشركات الاستشارية ‏العالمية ‏بمصر والتي قامت بتنفيذ ‏بعض مشاريع في ‏العاصمة الإدارية وفي عدة دول عربية اخري.



وتضم قائمة الخطيب في انتخابات الأهلى المقرر اقامتها يوم 26من نوفمبر الجارى كل من العامري فاروق مرشحًا لمنصب ‏نائب الرئيس وخالد مرتجي لأمانة الصندوق ،وللعضوية فوق السن:طارق قنديل - محمد سراج الدين - محمد الدماطي - مهند ‏مجدي - محمد شوقي - محمد الغزاوي - حسام غالي وتحت السن:محمد الجارحي - مي عاطف.‏