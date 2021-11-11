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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مثير.. زوجة محمد زيدان تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد

حرصت  زوجة محمد زيدان لاعب كرة القدم السابق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصورو الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.


 

وتألقت زوجة محمد زيدان ،  بإطلالة جريئة مرتدية فستانا قصير باللون الذهبى المطرز  مكشوف للاكتاف والصدر ، وهوما جعل اطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها واناقتها.


 

وتركت شعرها الاشقر  منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على اللون الازرق فوق العيون والرموشالسوداء وأحمر شفاه باللون البيج .


 

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام للاعب كرةالقدممحمد زيدان برفقة زوجته، وذلك خلال تألقهما على السجادة الحمراء من فعاليات مهرجان الجونة السينمائيبدورتهالخامسة.

 

وأثارت  زوجة محمد زيدان الجدل باختيارها فستان تداول رواد السوشيال ميديا سعر الفستان الى انه يبلغ ٧٠مليونجنيه ، ولكن فى الحقيقية الفستان من تصميم مصمم الأزياء الفلبيني " مايكل سينكو"، وبالبحث في الموقعالرسمي للمصمم، وجدناأن سعر الفستان الذي يطلق على تصميم اسم "حلم الفراشة غير الملموس" 100 ألف دولار، أيما يعادل أكثر من مليون ونصف جنيهمصري.


 

 


 

 

وظهرت زوجة زيدان باطلالة جريئة ومكشوفة  وًظهورها برفقة زوجها فى لقطات رومانسية مثيرة من قبلة اليدوالاحضانوهو ما جعل الجمهور يتداول صورهم .

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