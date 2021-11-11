أصالة تنشر فيديوهات لابنتها وهي ترقص مع أصدقائها.. شاهد

نشرت الفنانة أصالة عدة فيديوهات جديدة لابنتها شام الذهبي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت شام الذهبي في الفيديو وهي ترقص على إحدي الأغنيات برفقة أصدقائها، مما نال اعجاب متابعيها.

أعمال أصالة

يذكر أن الفنانة أصالة قالت إنها تستعد حاليا لتقديم أغنية باللهجة العراقية من كلمات زوجها فائق حسن، وذلك قبل إحيائها إحدى حفلاتها مؤخرا.

وأشارت الفنانة أصالة، في لقاء لها مع ET بالعربي، إلى أنها ستتعاون مع زوجها في أغنية جديدة ، مضيفة: "هتشوفوني بالعراقي قريبا.. أغنية عراقية كلمات الحبيب".