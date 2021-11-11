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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه للشعير و500 للأبيض

مصر تستورد أرزًا بـ 39.4 مليون دولار خلال 8 أشهر.. وأسعاره ترتفع

صدى البلد

ارتفعت أسعار الأرز في السوق المحلية لدى تجار الجملة ، حيث زادت أسعار أرز الشعير رفيع الحبة وأيضًا العريض والأرز البلدي كسر 5%.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية تبايناً خلال الجلسة الافتتاحية. 

وسجلت أسعار الأرز الشعير”عريض الحبة” اليوم ارتفاعا في الأسواق المحلية بنحو 200 جنيه للطن لتصل عند 4,500 جنيه للطن.

كما ارتفعت أيضا أسعار الأرز الشعير “رفيع الحبة” بنحو 550 جنيها للطن ليسجل سعر الطن 4,700 جنيه.


وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي “عريض الحبة كسر 3%” استقرارا اليوم لتصل عند 7,550 جنيه للطن بعد ارتفاع أمس .

كما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي “عريض الحبة كسر 5%”، ارتفاعاً بنحو 500 جنيه للطن ليبلغ سعر الطن 7200 جنيه.

من جانبه قال مصطفى السلطيسي إن أسعار الأرز الشعير ارتفع بنحو 250 إلى 300 جنيه للطن خلال الفترة الحالية
وأشار في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن أسعار الأرز الشعير عريض الحبة ارتفع إلى 4700 و4750 جنيهاً للطن، مقابل 4500 جنيه الأسبوع الماضى، أما أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة وصلت إلى 4350 و4400 جنيه للطن.

وأوضح أن أسعار الأرز الأبيض ارتفعت بنحو 500 جنيه للطن، لتسجل 6 إلى 8 آلاف جنيه، وفقا لدرجة ونوعية الأرز، مرجعا ارتفاع الأسعار إلى اتجاه التجار لتخزين الأرز الشعير ، نظرا لأنه تم حصاده حاليا ويتم حفظه فترة من الوقت حتى يقوم الفلاحون والتجار ببيعه، مما أدى إلى قلة المعروض ومع زيادة الطلب أدت إلى ارتفاع أسعار الأرز.


وذكر تقرير لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات انه ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث صعد عقد نوفمبر ليصل إلى 13.545 دولار للقنطار بمقدار ارتفاع بلغ 0.210 دولار بنسبة 1.57% .

بينما تراجع عقد يناير 2022، ليسجل 13.750 دولار للقنطار بمقدار 0.045 وبنسبة 0.33%.


وارتفعت واردات مصر من الأرز المضروب كليا أو جزئيا بنسبة 11% خلال الـ 8 أشهر من 2021 لتسجل 39.443 مليون دولار في مقابل 35.549 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وشهدت واردات الأرز المضروب كليا أو جزئيا ارتفاعا خلال أغسطس الماضي بنسبة 83.6% لتسجل 6.288 مليون دولار في مقابل 3.424 مليون دولار خلال أغسطس 2020.

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