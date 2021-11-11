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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعراوى: 8979 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحال بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

 تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة عن الإجراءات التي قامت بها المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية طبقاً للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية ( رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة  ) رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد تطبيق المواعيد الشتوية بدءاً من أول أكتوبر الماضي.
 

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية ، لتطبيق القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 الخاص بالمواعيد الصيفية والشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمقاهي بالمحافظات.


و أشار اللواء محمود شعراوي الى أن قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحرير 8979 مخالفة عدم الالتزام بالمواعيد المقررة ، حيث تم إغلاق 4168 محلاً مخالفا ، 1895 سوقاً و 1847 ورشة ، و 827 مقهىً ، و242 مطعماً موضحاً أن أكثر المحافظات تحريرا للمخالفات المنوفية 1517 مخالفة ، والغربية  1286 مخالفة ، و الدقهلية 1143 مخالفة ، والجيزة 1153 مخالفة ، والإسكندرية 1082 مخالفة .
 
وشدد اللواء شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن و التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأكد اللواء محمود شعراوى  أن غرفة عمليات الوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية كما جاء بالقرار الوزاري للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد  ، مناشداً أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار .
 
جدير بالذكر أن قرار وزير التنمية المحلية الخاص بالمواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال ، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً ، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل ، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحاً ، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة)  .
 
كما يتضمن القرار الوزاري أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساءً ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ) ، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
 هذا و تستمر المواعيد الشتوية حتى صدور قرار عودة المواعيد الصيفية اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر من كل عام .

محمود شعراوي مخالفة غلق المحال المحافظات المواعيد الشتوية

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