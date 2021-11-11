«اللي تؤمر بيه حنفذهولك».. ماذا طلب عامل بالمنوفية من انتصار السيسي ؟

حفاوة وكرم استقبال، كان في انتظار السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء توجهها إلى قرية شما بمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، مما أشعرها بالسعادة البالغة، خلال تواجدها بالقرية.

تجولت قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، بالقرية، واستمعت لأصوات الأهالي، لتكون تلك اليد التي تساهم في حياة كريم لكل مصري، كنموذج تنتهجه الدولة المصرية لتوفير سبل المعيشة الحقيقية لكل مواطن، وإحداث نقلة في التنمية الشاملة للدولة.

قرينة الرئيس تعبر عن سعادتها بالإنجازات بقرية شما

عبرت السيدة انتصار السيسي، عن سعادتها بوجودها وسط أهالي قرية شما بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ميدانيًا، ومعدل الانجاز الذي وصلت اليه مشروعات المبادرة.

أوضحت قرينة الرئيس ذلك من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: « سعدت اليوم بوجودي بين أهلي أهل قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية الكرام، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ميدانياً، حيث سعدت جداً بحفاوة وكرم الاستقبال وبمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة أشكركم جميعاً على هذا الإنجاز المشهود، ولاتزال الحياة الكريمة هي الأمل الذي نعمل جميعاً لأجله».

السيدة انتصار السيسي

انتصار السيسي تدعم مشروعات حياة كريمة

تدعم السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشارك في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وفي إطار ذلك أجرت «انتصار» زيارة ميدانية في قرية شما بمحافظة المنوفية، واستمعت لشرح حول تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية.

وتفقدت السيدة الأولى المكتبة التي تم تنفيذها بمركز شباب القرية الذي تم تجديده ضمن مشروعات المبادرة، كما تفقدت معرض المنتجات الحرفية لأهالي القرية، حيث استعرض المشاركون منتجاتهم المتنوعة.

وتفقدت السيدة انتصار السيسي، القافلة الطبية التي تم تنفيذها داخل مركز شباب شما لخدمة أهالي القرية والتي تضمنت كافة التخصصات الطبية، بالإضافة إلى تفقدها لبعض المشروعات الجاري تنفيذها مثل مجمع الخدمات ومدرسة سامح طاحون التي تستهدف تخفيض الكثافة بفصول القرية، ومجمع الخدمات الصحية الذي يستهدف تحويل الوحدة الصحية السابقة إلى مركز شامل لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

السيدة انتصار السيسي

انتصار السيسي تلبي دعوة سيدة لمنزلها وشرب الشاي

شاركت السيدة انتصار السيسي في الكشف في القافلة الطبية التي أُعلن عن تنظيمها بالقرية، وخلال الكشف، دعت إحدى السيدات، قرينة الرئيس إلى منزلها، وشرب الشاي، وفي مفاجأة للسيدة وزوجها، قبلت «انتصار السيسي» دعوتها.

قال نزيه السيد - زوج السيدة التي طلبت من السيدة انتصار السيسي، زيارتها في منزلها خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «أنا قولتلها نفسي في شقة أو بيت أقعد فيه مع أولادي، وانا شغال عامل في مدرسة في قرية بعيدة عن قريتنا ومرتبي 1800 جنيه وعندي 3 بنات وولد، وبنتي الكبيرة مخطوبة والله مش عارف أجهزها ازاي، وأولادي بيشتغلوا ويساعدوني وبدفع إيجار 350 جنيه في الشهر».

أضاف قائلا: «حاجة ولا في الاحلام أن تزورنا زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار قالت لي اللي أنت تؤمر بيه حنفذهولك بإذن الله»، بهذه الكلمات عبر نزيه السيد، أبن قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عن سعادته لزيارة قرينة الرئيس لمنزله، وسماع طلبه.