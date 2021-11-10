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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيدة انتصار السيسي تتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية.. صور

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

في إطار مشاركتها ودعمها للمشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" ، قامت السيدة الأولي اليوم بزيارة ميدانية لقرية شما بمحافظة المنوفية.

حيث استمعت لشرح عن تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالقرية، ثم تفقدت المكتبة اللي تم تنفيذها بمركز شباب القرية الذي تم تجديده ضمن مشروعات المبادرة، بالإضافة الي ذلك قامت بتفقد معرض المنتجات الحرفية لأهالي القرية حيث استعرض المشاركون منتجاتهم المتنوعة، كما تفقدت القافلة الطبية التي تم تنفيذها داخل مركز شباب شما لخدمة أهالي القرية والتي تضمنت كافة التخصصات الطبية. 

بعدها قامت بتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها مثل مجمع الخدمات ومدرسة سامح طاحون التي تستهدف تخفيض الكثافة بفصول القرية، ومجمع الخدمات الصحية الذي يستهدف تحويل الوحدة الصحية السابقة الي مركز شامل لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة.

كما تفقدت مدرسة شما المختلطة وقامت بتوزيع الهدايا علي الأطفال المتواجدين واستمعت الي شرح من القائمين عليها.
واختتمت سيادتها الجولة بتلبية دعوة احد السيدات لزيارة منزلها بالقرية.

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حياة كريمة المنوفية مشروعات حياة كريمة

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