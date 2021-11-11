مجهولة المصدر.. ضبط 6 أطنان ونصف دقيق وأسماك مجمدة ورنجة في حملة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط 6 أطنان ونصف الطن دقيق فاخر وأسماك مجمدة ورنجة، مجهولة المصدر وتاريخ الصلاحية والإنتاج، داخل مصنع ومخزن بالمحلة الكبرى.



وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالإشتراك مع إدارة تموين المحلة الكبرى، من ضبط٥طن دقيق فاخر بدون تاريخ إنتاج وصلاحية، داخل مخزن دقيق فاخر وأعلاف بدون ترخيص، وضبط١٢٠٠ كيلو أسماك مجمدة بدون فواتير، و ٣٠٠ كيلو رنجة مدخنة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى.

وتم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر لأصحابها، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.