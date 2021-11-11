عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجهولة المصدر.. ضبط 6 أطنان ونصف دقيق وأسماك مجمدة ورنجة في حملة بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، من ضبط 6 أطنان ونصف الطن دقيق فاخر وأسماك مجمدة ورنجة، مجهولة المصدر وتاريخ الصلاحية والإنتاج، داخل مصنع ومخزن بالمحلة الكبرى.

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا


وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن الرقابة التموينية بالمديرية بالإشتراك مع إدارة تموين المحلة الكبرى، من ضبط٥طن دقيق فاخر  بدون تاريخ إنتاج وصلاحية، داخل مخزن دقيق فاخر وأعلاف بدون ترخيص، وضبط١٢٠٠ كيلو أسماك مجمدة بدون فواتير، و ٣٠٠ كيلو رنجة مدخنة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى.
وتم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، وتحرير المحاضر لأصحابها، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

وكيل تعليم الغربية: فتح باب تلقي طلبات العمل بنظام الحصة


وكان محافظ الغربية قد وجه مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

مصنع امين مخزن المحلة محافظ الغربية طنطا النيابة تعليم الغربية الحمل وجه

موضوعات متعلقة

ضبط 20 طن ملح طعام متحجر وغير صالح للاستهلاك في الغربية

ترشيحاتنا

8 مدنيين وسيدتين.. تعرف على تشكيل مجلس السيادة السوداني الجديد

سلالة قاتلة من كورونا.. احتماء زعماء إسرائيل في مخبأ حصين

داخل مسجد.. السجن 5 سنوات لعامل بـ أوقاف الإسكندرية هتك عرض طفلين

حدث بيئي فريد.. زوجين من عروس البحر يتألقا بمنطقة مجاويش بالغردقة

أحمد مجدي: البعض اعتقد تكرار الأهلي للفوز 6-1 في القمة 123 ..فيديو

على باب الطيارة.. سائق أمين يعيد حقيبة سائح قبل سفره من الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. الزمالك مهدد بـ خصم 6 نقاط من رصيده فى الدوري المصري

بيبي بوشهري.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر الكويتية بسبب فيديو فاضح.. شاهد

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

دماء مع شهر العسل.. قصة قتل عروس في ظروف غامضة.. الزوج متهم

خرج عن اللياقة.. رابطة النقاد الرياضيين توجه رسالة حادة لحسام حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم حبيبة تشارك زوجها حفلة تعذيب طفلتها حتى الموت وتلقي جثتها في الشارع

وداعا ذوات "الثلاث عجلات".. أسعار ومواصفات « ميني فان» بديل التوك توك

الزيارات العائلية يوم الجمعة طقس جميل اختفى بفعل الزمن | نوستالجيا 

أسباب السكتة الدماغية وأعراضها قبل حدوثها بأيام

فيديو

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

الأحلام الوهمية تتحقق بكارنيه "مضروب".. القبض على طبيبة نساء وتوليد مزيفة بسوهاج

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ