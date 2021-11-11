الصحة العالمية تكشف سبب انتشاره.. العالم يواجه خطر تفشي مرض شهير

يواجه العالم خطر تفشى فيروس أشد فتكا من كورونا وهو الحصبة وهي مرض شديد العدوى خاصة في الأماكن المزدحمة، ويصاب معظم الناس به مرة واحدة فقط في العمر ولا يمكن أن تتكرر.

وفقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية والوقاية منها سبب احتمال تفشي المرض يرجع إلى عدم حصول أكثر من 22 مليون رضيع على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد للمرض خلال جائحة كوفيد-19 في 2020.

وأظهر تقرير مشترك للمنظمة أن بعد تسجيل انخفاض في حالات الإصابة مقارنة بعام 2019، لكن عدم تطعيم عدد أكبر من الأطفال ضد المرض يجعلهم عرضة للإصابة به وتوقعات بزيادة الإصابة بنسبة 20فى المائة

الحصبة سبب رئيسي للوفاة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم وكانت مسؤولة عن 140.000 حالة وفاة في عام 2018 وتشير التقديرات إلى أن لقاح الحصبة منع حوالي 23 مليون حالة وفاة بين عامي 2000 و 2018.



وقال رئيس إدارة التطعيمات في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الحصبة من أكثر الأمراض المعدية المعروفة ويمكن أن تكون خطيرة جدا بالنسبة للرضع والأطفال الصغار، حيث أن الالتهاب الرئوي من بين مضاعفاته المحتملة.

وفقا لموقع health line، يمكن أن يظل الفيروس المسبب للحصبة نشطًا في الهواء أو على الأسطح لمدة تصل إلى ساعتين ويمكنك نقله للآخرين لمدة تصل إلى 4 أيام قبل ظهور الطفح الجلدي الناتج عن الحصبة و 4 أيام بعد ظهوره

ويعد هذا المرض أقل شيوعًا في الولايات المتحدة ويحدث غالبًا عند الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم وكانت هناك1282 حالة تم الإبلاغ عنها في عام 2019، واعتبارًا من 2 مارس 2020 ، كانت هناك 12 حالة مؤكدة.