دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. بـ15 كلمة يخيره الله بين أبواب الجنة الثمانية

دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة يعد من أفضل ادعية المتوفي يوم الجمعة، حيث إن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة أي في ساعة استجابة وأكثر الأوقات التي حثنا النبي –صلى الله عليه وسلم – على الإكثار من الدعاء فيها، كما أندعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة هو طوق النجاة لذلك المتوفي الذي يرقد وحيدًا في قبره، وقد انقطع عمله في الدنيا ولم يتبقى له منها سوى انتظار من قد يتذكره من أحبابه الأحياء ويقدم له دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة مستجابًا يبدله قبره من حفرة للنار إلى روضة من ياض الجنة، فماذا يحتاج المتوفي بعد دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة مضمون الاستجابة، لكي يتجاوز الله تعالى عن سيئاته في الدنيا ويخيره بين أبواب الجنة الثمانية في الآخرة.

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة ، ورد فيه مجموعة من ادعية المتوفي المأثورة عن النبي –صلى الله عليه وسلم – والذي حثنا على الحرص على دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة لما قد يوافق ساعة استجابة، ومن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة ما يجعل الله سبحانه وتعالى يكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية، وهو : «يارب كل من أنتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين».

دعاء للميت يوم الجمعة

دعاء للميت يوم الجمعة وهنا ينبغي الإشارة إلى أنه يعد من افضل دعاء للميت يوم الجمعة وخير ما يمكن للأحياء أن يقدموه إلى أحبابهم المتوفين في قبورهم، وهذه أمثلة من دعاء للميت يوم الجمعة أو افضل دعاء للميت يوم الجمعة .

• يوم الجمعة اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.

• اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.

• اللهم في يوم الجمعة أنر قبره اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه و اجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب.

• اللهم في صباح يوم الجمعة ارحمه رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

• اللھم وفي يوم الجمعة ارحمه و اغفر له اللهم اكرم نزله و وسع مدخله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

• اللهم في هذه الجمعة أنر قبره و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم ارحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه و اغفر له.

• اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

• اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحمه يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.

• اللهم ارحمه رحمه تطمئن بها نفسه وتسعد بها روحه.

• اللهم عوض شبابه بجنتك، اللهم بردا وسلاما عليه إلى يوم يبعثون واجمعنا به في جنة الخلد والنعيم يارب العالمين.

• يارب في يوم الجمعة انر قبرا وضعت فيه قطعة من قلبي اللهم ارحمه رحمة واسعة واره مقعده بالفردوس يالله.

• اللهم في يوم الجمعة لا تطفىء نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمه برحمتك واغفر له.

دعاء للميت قصير يوم الجمعة

دعاء قصير للميت يوم الجمعة مكتوب ومستجاب هذا ما فرضه تسارع العصر على الإنسان في هذه الأيام، فظهرت الحاجة إلى دعاء قصير للميت يوم الجمعة مكتوب ومستجاب يواكب الإنسان به مجريات الحاضر المعايش، ومن أمثلة دعاء قصير للميت يوم الجمعة مكتوب ومستجاب .

• اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل.

• اللهم اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

• اللهم ارحمه واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة.

• اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.

• في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

• اللهم في يوم الجمعة اذقه “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها.

• اللهم في هذه الجمعة اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.

• اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم يا ذو الجلال والاكرام.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه.

• للذين سقطت أرواحهم من سجل الحياة لكم الحنين ودعوات السنين طبتم برياض الجنة و طاب بكم المقام.

• اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.

أجمل دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب

أجمل دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب فيما ورد ضمن مجموعة أدعية المتوفي المأثورة، والمستحبة، التي يتلهف إليها الميت في قبره، وإن كان ينتظر دعاء للميت عامة أو في أي وقت ومكان وعلى كل حال، لما جاء عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من فضل الدعاء للميت ، وهذه مجموعة منتقاه من دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب ومستجاب .

• اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفرلهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

• اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعة .

• اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا.

• اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا .

• اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمناواغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

• في يوم الجمعة اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

• اللهم في يوم الجمعة اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• في يوم الجمعة اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

• يوم الجمعة ساعة استجابة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا… وارزقهم الرضى بالقضاء ، وعاجل الشفاء شفاءا لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.